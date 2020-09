Xbox Game Pass : cinq jeux s’ajoutent au catalogue

Alors que le dernier chapitre de Tell Me Why est disponible depuis hier, d’autres titres non-annoncés ont fait leur apparition dans la journée de jeudi dans le Xbox Game Pass.

De longues heures de jeu en perspective

On remarquera dans un premier temps, le retour de Black Desert Online. Ayant quitté le catalogue le 15 mai dernier, le MMORPG de Pearl Abyss fait aujourd’hui son retour. L’occasion de (re)découvrir le secret des Black Stones et de livrer des combats acharnés dans cet univers médiéval fantastique.

Alors que la saison 4 ne devrait pas voir le jour avant 2021, vous pouvez dès aujourd’hui vous lancer dans Stranger Things 3: The Game. Adapaté par Bonus XP, ce jeu est le complément de la saison 3 de la série à succès. Retrouvez les protagonistes de la série, des quêtes inédites et bien d’autres secrets dans ce jeu d’aventure seul ou en mode coopération. De quoi ravir les fans de la série et les amateurs de jeux rétro.

Adaptation directe de le série Netflix sortie l’été dernier mais surtout préquelle du grand classique de Jim Henson, Dark Crystal Tactics: Le temps de la résistance vous fera prendre part à la résistance naissante des Gelflings. Renversez l’empire des Skèksès dans tactical RPG à travers plus de 50 combats au tour par tour. Parviendrez vous à restaurez la lumière de monde enchanté?

Grande surprise du jour: l’arrivée de Hotshot Racing. Très attendu sur Xbox, il aura fallu peu de temps après sa sortie pour rejoindre le Game Pass. Ce jeu de course à l’ambiance old-school est un hommage aux classiques des années 90. Affrontez jusqu’à pas moins de huit joueurs sur l’un des seize circuits et divers modes de jeu comme « Gendarmes et voleurs » et « Conduire ou mourir ».

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions concernant ces derniers ajouts qui devaient vous tenir en haleine durant de longues heures.