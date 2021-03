Tell Me Why : Le premier épisode est désormais disponible gratuitement

Tell Me Why n’aura peut-être pas autant marqué les esprits que Life is Strange, mais le dernier jeu de Dontnod a su tout de même charmer une partie de son public en proposant une aventure touchante. Si vous n’avez pas encore essayé le titre, c’est aujourd’hui le bon moment pour vous lancer dans ce récit.

Découvrez gratuitement le début du jeu

It's never been easier to revisit the past. Chapter 1 of Tell Me Why is now FREE across all platforms! pic.twitter.com/ZJe4djOsUu — Tell Me Why 🏳️‍⚧️ (@TellMeWhyGame) March 9, 2021

Le studio indique en effet que le premier épisode de Tell Me Why était désormais proposé gratuitement sur PC et sur Xbox One, comme ce que l’on a l’habitude de voir avec la série Life is Strange.

Pour rappel, Tell Me Why est composé de trois épisodes seulement. L’occasion de découvrir un bon tiers du jeu donc, avant peut-être de vous lancer dans l’aventure complète si le cœur vous en dit.

Tell Me Why est disponible sur PC et Xbox One. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.