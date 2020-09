Il est de ces jeux qui arrivent simplement à raconter une histoire de la façon la plus humble possible, avec sensibilité. C’est ce que tente de faire DontNod depuis ses premières productions, que ce soit avec la dystopie de Remember Me, ou plus récemment avec le victorien Vampyr. Mais là où le développeur français a véritablement marqué les esprits ces dernières années, c’est avec leurs productions purement narratives, et épisodique bien entendu, et plus précisément avec la série Life is Strange.

C’est aujourd’hui avec Microsoft que le développeur français nous dévoile Tell Me Why, une nouvelle expérience narrative divisée en 3 épisodes, au très bon rythme d’un épisode par semaine. Chaque épisode se joue d’ailleurs en environ trois heures, et à l’heure où vous lisez ces lignes, le deuxième épisode devrait être sorti. Profitons d’ailleurs pour vous dire que le jeu est disponible sur PC et Xbox One via le Microsoft Store, mais aussi via le Xbox Game Pass.

Conditions de test : Nous avons joué à Tell Me Why dans son intégralité, en espaçant comme voulu par les développeurs, les trois épisodes. En tout, c’est entre 8 et 9 heures de jeu pour arriver à la fin du jeu. Nous avons testé le jeu sur PC et il se porte plutôt bien, utilisant une version un poil plus liftée du moteur de Life is Strange, le tout sans souci technique particulier rencontré.



Il était une fois…

Tell Me Why est l’histoire de Tyler et Alyson Ronan. Deux enfants séparés depuis une dizaine d’années suite à un événement tragique, la mort de leur mère, Mary-Ann. Tenu responsable de sa mort, Tyler s’est retrouvé donc en foyer d’accueil pendant tout ce temps, lui permettant d’entreprendre pendant son adolescence coupée de sa sœur, sa transition.

Nous commençons donc notre récit après toute ces années, à l’occasion des retrouvailles du frère et de la sœur. Leur volonté : vider leur maison d’enfance pour la vendre et commencer un nouveau départ. Mais Tyler et Alyson vivrons de nouveaux des souvenirs qui perturberont l’ensemble, et perturbera leurs plans initiaux.

Ici, DontNod a fait fort en proposant un scénario très bien ciselé, avec quelques cliffhangers bien pensés, et un ensemble qui contrairement à de nombreuses œuvres narratives, use de peu d’artifices scénaristiques poussifs et laisse son récit respirer, prendre son temps, et sait même être contemplatif par moments.

Tell Me Why traite pourtant de thèmes vraiment durs et difficile à aborder dans notre medium tel que le deuil, la maladie mentale, l’appartenance à une communauté ou encore la transexualité via le personnage de Tyler, mais rien n’est fait ici de façon grossière ou gratuite mais avec bienveillance. L’équipe s’est d’ailleurs entourée d’experts concernant la question de transidentité, permettant également à l’ensemble d’être réaliste.

Bien entendu, nous sommes dans un jeu vidéo et si nous nous retrouvons face à une expérience narrative assez dirigiste, l’équipe du jeu a tout de même souhaité mettre en place de l’interactivité dans l’ensemble.

Une interactivité au service d’une histoire bien définie

Difficile ici de véritablement parler de jeu narratif à choix tant les interactions ont peu d’impact, comme nous pouvons très souvent le voir. DontNod n’a pour le coup pas mis en avant cet aspect, mais davantage celui de vivre une histoire et Tell Me Why possède en effet quelques idées pour être convaincant concernant cet aspect-ci.

A commencer par les puzzles, assez nombreux dans le jeu au final, demandant souvent d’utiliser le fameux livre des gobelins, un ouvrage que nos deux personnages possédaient enfants et où étaient inscrites et illustrées les différentes histoires contées par Mary-Ann. Il faudra donc prendre le temps de lire les contes liées aux énigmes afin de trouver la solution pour avancer. Il est d’ailleurs très intéressant de voir qu’en plus donc de la narration « classique » du jeu via les dialogues, nous en apprenons tout autant via la lecture, que ce soit des lettres disséminées en jeu mais également ces contes, qui racontent métaphoriquement le passé de Mary-Ann et ses enfants.

En plus donc de cela, l’une des principales mécaniques du jeu est l’utilisation de la Voix. Cette connexion spéciale entre Tyler et Alyson leur permettent de communiquer par la pensée, mais surtout de vivre des souvenirs en commun. Si cette mécanique est plutôt bien utilisée pour faire avancer le scénario, on aurait aimé la voir plus développée en terme de jeu vidéo pur. Il y a bien ces moments de perception mémorielle, où vous devrez décider quelle vision des souvenirs accepter entre ceux des deux personnages, mais c’est globalement tout.

Car oui, au final, Tell Me Why – quasiment encore plus que Life is Strange – est une expérience narrative très minimaliste, avec très (trop) peu d’interaction.

Une forme vraiment plaisante

Dans sa partie visuelle comme sonore, Tell Me Why est une belle réussite. Nous avons tout d’abord l’impression que DontNod propose une forme quasi définitive de leur patte graphique entamée avec le premier Life is Strange. Si le moteur de jeu fonctionne bien et propose un plus gros travail en terme de lumière, on se retrouve avec un résultat vraiment plaisant, avec de beaux paysages, ce qui aide à donner cette ambiance globale très contemplative, encore plus que le beaux roadtrip de Life is Strange second du nom.

En terme d’ambiance sonore, les compositions sont plutôt réussies. Le choix des musiques utilisées est toujours aussi excellent, et on retrouve un très beau travail de doublage anglais, en attendant la version française promise comme très ambitieuse.