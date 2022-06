Xbox fête le mois des Fiertés avec une nouvelle manette, Tell me Why est de nouveau gratuit

Le mois de juin est maintenant synonyme du mois de Fiertés, qui a pour but de célébrer les communautés LGBTQIA+ et de continuer à combattre les discriminations envers ces dernières. De nombreuses sociétés, du monde du jeu vidéo ou non, vont multiplier les événements autour de ce mois des Fiertés dans les semaines à venir, et c’est aujourd’hui Xbox qui lance sa grande opération, avec une nouvelle manette à découvrir, entre d’autres choses.

Xbox fête la diversité

A vrai dire, cette manette n’est pas si nouvelle, mais elle a été produite en quantité très limitée l’année dernière. Elle fait donc son retour aujourd’hui avec une offre plus conséquente, et sera disponible à l’achat pour tout le monde dès le 9 juin prochain.

Dans la foulée de cette annonce, on apprend que Tell Me Why, très lié à la question des représentation des communautés LGBTQIA+, est à nouveau rendu gratuit pour tout le mois de juin.

Parmi les autres opérations, on note que Bungie offre un emblème et une bannière inédits à celles et ceux qui se connecteront sur Halo Infinite durant ce mois, tandis que les joueurs et joueuses de Forza Motorsport 7, Forza Horizon 4 et Forza Horizon 5 auront droit à la livrée exclusive Pagani Zonda Cinque Roadster de 2009.

Microsoft s’engage aussi à faire un donc de 170 000 dollars à plusieurs organisations LGBQTIA+, tout en permettant à toutes et à tous de faire des dons à ces dernières via le programme Microsoft Rewards.