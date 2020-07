Tell Me Why

Développé par Dontnod Entertainment, studio à l'origine de la série Life is Strange, Tell Me Why nous plonge dans l'intimité de deux jumeaux, Tyler et Alyson, lorsque ces derniers retournent dans leur maison d'enfance. Une fois sur place, nos protagonistes vont découvrir que leurs souvenirs ne correspondent pas réellement à leurs véritables passés. Ils vont alors enquêter au sein d'un petit village situé aux confins de l'Alaska. Le titre sort avec 3 épisodes : le chapitre 1 sort le 27 août, le chapitre 2 le 3 septembre et le chapitre 3 le 10 septembre.