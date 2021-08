Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge intègre April parmi les personnages jouables

Annoncé le 10 mars dernier, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge a depuis titillé les fans de la licence culte ainsi que les nostalgiques des années 80/90, d’autant plus qu’il s’agit de DotEmu à la baguette, éditeur souvent inspiré, notamment avec le récent et très bon Streets of Rage 4.

Au cours de l’Opening Night Live de la Gamescom 2021, le beat’em up développé par Tribute Games s’est à nouveau dévoilé via un trailer de gameplay.

April vient réclamer sa part de pizza

Accompagnée de sa caméra et de son micro, April O’Neil a décidé de parler les poings et de rejoindre ses amis, les Tortues Ninja, afin d’en découdre ensemble avec les forces de Shredder. La vidéo fait donc étalage des mouvements de la journaliste, au sein des divers environnements et situations que prévoit le titre jouable jusqu’à 4 joueurs.

Aussi, une petite fonctionnalité sympathique se dévoile à la toute fin du trailer : la possibilité de ranimer une des tortues tombée au combat à l’aide d’une part de pizza. Le clin d’œil aura de quoi faire sourire les fans, en plus d’être utile durant la partie.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est toujours attendu sur Nintendo Switch et PC, à une date encore inconnue située quelque part en 2021, jusqu’à preuve du contraire.