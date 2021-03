Dotemu annonce un nouveau jeu Tortues Ninja inspiré de Turtles in Time sur SNES

Que ce soit dans le jeu vidéo ou plus généralement la pop culture, les Tortues Ninja évoquent une certaine nostalgie en particulier dans les années 80/90. Les 4 chevaliers d’écailles reviendront bientôt sous la forme d’un beat’em up avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge que l’on peut traduire par Les Tortues Ninja : La vengeance de Shredder.

Pizza pour tout le monde

Le générique du dessin animé de l’époque ci-dessus donne le ton, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge va pousser à fond la nostalgie pour remettre les célèbres tortues sur le devant de la scène. Et grâce à Street of Rage IV qui a récemment tapé juste à ce niveau-là, on peut faire confiance à Dotemu pour ne pas décevoir nos attentes. Le titre sera un beat’em up développé par le studio Tribute Games en partenariat avec Nickelodeon, et qui s’inspire très largement de Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles In Time sur SNES.

Il proposera des graphismes colorés en pixel art, un gameplay rétro, et un mode coopération jusqu’à 4 joueurs. Nos 4 héros vont devoir une fois de plus déjouer un plan maléfique orchestré par Krang et Schredder. Ce duo de vilains sera bien entendu épaulé par un autre beaucoup moins doué (mais attachant) : Bebop et Rocksteady. On attend d’avoir plus d’informations mais le trailer et les indications de l’éditeur semblent évoquer d’autres personnages jouables en plus des tortues : « Incarnez des personnages emblématiques de TMNT et pilotez des véhicules avec diverses options de gameplay ». On pense bien sûr à Maitre Splinter et April O’Neil même si cela demande encore confirmation.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est prévu sur PC et consoles sans plus de précision (avec un « coming soon » sur steam qui peut tout dire).