Tchia nous embarque en Nouvelle-Calédonie avec un premier journal de développeur

Dévoilé lors de la cérémonie des Game Awards en 2020, il y a tout pile deux ans, Tchia est une aventure qui a fait forte impression au cours de ses différentes apparitions. Il faut dire que sa direction artistique chatoyante et son aventure qui nous porte sur une île inspirée de la Nouvelle-Calédonie a de quoi accrocher l’oeil. Repoussé à l’année prochaine, le titre nous fait savoir qu’il va bien au cours d’un carnet de développement en vidéo, le premier d’une série de trois.

Un voyage en Nouvelle-Calédonie

Diffusée lors d’une mini-conférence Wholesome Games en amont des Game Awards, cette nouvelle vidéo ne nous dévoile rien de bien inédit, mais nous embarque dans ses inspirations. Une parfaite introduction, qui nous explique que le projet est développé par une petite équipe francophone, fondé par deux amis d’enfance de la Nouvelle-Calédonie, qui ont eu envie de créer un jeu inspiré par leur terre d’origine. Que ce soit la culture, les paysages, la musique, la langue ou les traditions, de nombreux éléments issus de l’île du Pacifique sont intégrés dans l’aventure, que les joueurs et joueuses pourront découvrir à travers les yeux de Tchia, la protagoniste principale de ce voyage.

Toujours pas de date de sortie mais Tchia vise une sortie au printemps 2023. Quant aux plateformes, il arrivera sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Pour en savoir plus sur le jeu, sachez que nous avons pu y jouer en avant-première et que nos premières impressions sont disponibles à l’écrit et en vidéo.