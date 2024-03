Future Games Show : Le résumé complet des 40 annonces (Tails of Iron 2, Harold Halibut, Tchia…)

Difficile de savoir à quoi s’attendre lorsque l’on regarde un Future Games Show. Mais il faut admettre que le rythme s’était amélioré sur les dernières éditions, avec quelques titres à retenir. Cette fois-ci, ce sont Ben Starr et Samantha Béart qui ont mené la dance pour présenter une longue liste de jeux. Oui, respectivement Clive de Final Fantasy XVI et Karlach de Baldur’s Gate 3. Si vous n’aviez pas le courage de suivre la conférence, pas de panique, on vous résume tout ce qui s’est passé dans ce Future Games Show Printemps 2024, jeu par jeu.

Deathsprint 66

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC

Déjà évoqué sur les réseaux et maintenant officialisé avec une première bande-annonce, DEATHSPRINT 66 a de quoi rendre curieux. Développé par le jeune studio Bachman Media Network, épaulé par Sumo Newcastle et Secret Mode, il s’agit d’un jeu de course et de sport à pied que Gamesradar avait qualifié de mélange entre Mario Kart, Mirror’s Edge et The Finals. Oui, il faut faire la course, à pied, avec des obstacles et le sens du spectacle puisque huit coureurs sont envoyé sur des pistes remplies de pièges, le tout, sous prétexte d’assurer le spectacle.

Zoochosis

Date :

: Plateformes :

Ce n’est probablement pas le jeu que l’on retiendra le plus, surtout après une annonce et avant un Harold Halibut fascinant, mais Zoochosis veut proposer un jeu d’horreur avec un concept particulier : c’est une simulation avec caméra piéton, où vous prenez le contrôle d’un gardien de zoo la nuit où vous devrez identifier des animaux mutants infectés. De quoi intriguer les aficionados du genre.

Harold Halibut

Date : 16 avril 2024

: 16 avril 2024 Plateformes : PC – PS5 -Xbox Series (plus tard sur PS4 / Xbox One)

Il fait partie des jeux indépendants que l’on attend le plus à la rédaction. Et pour cause, Harold Halibut adopte un style stop-motion réalisé à la main absolument saisissant. Il nous avait déjà bluffé sur ses précédentes présentations et ce n’est pas la dernière bande-annonce qui nous dira le contraire. A voir maintenant si l’aventure sera aussi rythmée et intéressante manette en main. On verra ça en avril puisqu’une date de sortie a été dévoilée pour l’occasion.

Flintlock: The Siege of Dawn

Date : Eté 2024

: Eté 2024 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One

Un peu oublié suite à son report, Flintlock: The Siege of Dawn reprend doucement sa communication d’ici sa sortie plus tard cet été. Pas de date de sortie mais un journal de développeur qui est revenu sur les inspirations et les idées de gameplay derrière cet action RPG. La sortie est toujours prévue pour la période estivale.

Enotria: The Last Song

Date : 21 août 2024

: 21 août 2024 Plateformes : PC – PS5

Action RPG de type Sousl-like, Enotria: The Last Song est un titre qui veut nous plonger dans un univers inspiré du folklore italien. Officialisé il y a déjà un petit moment, le titre est surtout venu rappeler que sa date de sortie avait été décalée au 8 août 2024, tout en remontrant quelques images complémentaires. Surprise, une démo est disponible dès maintenant.

The Constructors

Date : Deuxième trimestre 2024

: Deuxième trimestre 2024 Plateformes : PC

Une simulation de construction est passée pour nous confirmer une arrivée plus tard cette année. Ici, l’objectif est de construire, mais de A à Z. Vous devrez prendre la tête d’une entreprise du bâtiment et reconstruire le paysage urbain d’une ville.

Tenebris Somnia

Date : 2025

: 2025 Plateformes : PC

Un nouveau survival horror a été annoncé. Certains diront encore, sauf que Tenebris Somnia apporte un twist majeur : si l’aventure se joue en 2D, le titre alterne avec des scènes en live action. De quoi susciter certains sursauts, et une expérience qui s’annonce aussi risquée qu’atypique.

Dustborn

Date : 20 août 2024

: 20 août 2024 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One

Officialisé il y a bientôt quatre ans, Dustborn avait quelque peu disparu des radars avant de faire son retour sous le giron du label indépendant de Quantic Dream. Le jeu d’aventure narratif était présent ce soir pour dévoiler une nouvelle vidéo, montrant son univers à l’ambiance post-apocalyptique punk rock mais surtout pour nous annoncer une date de sortie fixée au 20 août 2024.

Voidwrought

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC – Switch

La bande-annonce a de quoi susciter un peu d’intérêt. Rythmée, nerveuse, dynamique, cette vidéo nous présente Voidwrought, un nouveau metroidvania en 2D dans un univers d’horreur cosmique et qui est prévu sur Steam, Epic Games Store et Switch.

Unrailed 2: Back on Track

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Passage (très) court pour Unrailed 2: Back on Track. Récemment dévoilé, la suite du très chouette Unrailed n’était là que pour teaser son gameplay et rappeler son existence. On retiendra surtout qu’une bêta arrivera prochainement.

Omega Crafter

Date : 28 mars 2024

: 28 mars 2024 Plateformes : PC (accès anticipé)

Les jeux de survie s’accumulent, et nous en avons eu plusieurs ce soir. L’un des premiers à s’être montré, c’est Omega Crafter, un titre déjà connu, mais qui a annoncé sa date de sortie en accès anticipé. La semaine prochaine, vous pourrez donc vous plongez dans une aventure qui mélange survie, craft et monde ouvert.

Ascendant Infinity

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

On va sans doute paraître un peu aigri, mais voici encore un énième extraction-shooter multijoueur qui n’a pas l’air de vouloir faire grand-chose pour nous donner envie. Si le Future Games Show a déjà regroupé plusieurs titres multi, il faut avouer que les propositions du genre sont assez nombreuses. Le gunplay n’a pas l’air fou et le côté décalé n’a pas l’air d’avoir beaucoup d’âme. M’enfin, une bêta fermée vient d’être lancée, c’est sans doute l’occasion de tester avant de râler.

Foundation: Galactic Frontier

Date : Prochainement

: Prochainement Plateformes : iOS – Android

L’événement en a aussi profité pour annoncer une petite nouveauté chez eux : un Future Games Show Mobile Showcase, une émission consacrée aux jeux smartphones, diffusée un peu plus tard. Si nous n’en ferons pas de résumé faute de temps, on a cependant eu l’annonce d’un jeu Foundation, basée sur la série éponyme diffusée sur Apple+.

Awaken: Astral Blade

L’éditeur ESDigital Games est venu regrouper plusieurs jeux dans un enchaînement de petit trailer. On a ainsi pu revoir Sky of Tides, BattleJuice Alchemist et surtout, Awaken: Astral Blade. Projet issu du PlayStation China Hero Project, le jeu d’action a annoncé une arrivée sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5 pour le troisième trimestre 2024.

No Rest for the Wicked

Date : 18 avril 2024

: 18 avril 2024 Plateformes : PC (accès anticipé), plus tard sur PS5 & Xbox Series

Le très attendu No Rest for The Wicked a fait une rapide apparition avec une présentation narrée par ses développeurs. Le prochain jeu de Moon Studios (Ori and the Blind Forest) se présente comme un action RPG assez sombre avec des images qui donnent franchement envie. Rien de bien nouveau dans cette présentation, si ce n’est une nouvelle vue d’ensemble et quelques images en plus.

Holstin

Date : « Quand il sera prêt »

: « Quand il sera prêt » Plateformes : PC – PS4 – Xbox One – Switch

Malheureusement, pas de date pour ce prometteur Holstin, qui tient tout de même à nous rappeler qu’il arrivera « quand il sera prêt ». Le topo reste toujours alléchant, avec un survival horror psychologique qui alternera entre une vue du dessus et une vue caméra derrière l’épaule.

EV2 – Earth Version 2

Date : Début 2025

: Début 2025 Plateformes : PC

On se demande si celui-ci n’est pas trop ambitieux pour son propre bien. Un looter-shooter en monde ouvert aux composantes MMO où l’on porte des exosquelettes, c’est le pitch de EV2, un tout nouveau titre annoncé et qui sera disponible en free-to-play.

Dragon’s Dogma 2

Date : 22 mars 2024

: 22 mars 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Le très attendu Dragon’s Dogma 2 sort demain, ce 22 mars, et c’était donc l’occasion toute trouvée pour que Capcom dévoile son trailer de lancement. Rien de bien inédit, mais une jolie vidéo qui fait grimper l’excitation et qui permet de nous rappeler que le RPG est à nos portes.

Hauntii

Date : 23 mai 2024

: 23 mai 2024 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

L’aventure Hauntii a vu les choses en grand pour son passage au Future Game Show. Le titre nous a honoré d’une performance musicale en nous dévoilant l’une des musiques du jeu, sous fond de nouvelles images.

Une belle petite pause pendant l’émission, qui nous a également permis de découvrir une date de sortie fixée au 23 mai 2024. Le titre arrivera également dans le Game Pass.

SAND LAND

Date : 26 avril 2024

: 26 avril 2024 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox Series

Rien de bien nouveau pour SAND LAND, qui a simplement dévoilé une nouvelle bande-annonce. L’action RPG est toujours prévu pour la fin du mois d’avril, et en profite pour remontrer son univers, qui, on le rappelle, reprend les événements du manga éponyme d’Akira Toriyama. Rappelons qu’une démo est toujours disponible.

Space Prison

Date : 10 avril 2024

: 10 avril 2024 Plateformes : PC (accès anticipé)

Dans Space Prison, il faut survivre dans une prison spatiale. A travers un RPG stratégique au tour par tour, vous devez gagner la confiance et le respect des criminels pour en faire des alliés.

Blockbuster Inc

Date : 6 juin 2024

: 6 juin 2024 Plateformes : PC

Dans Blockbuster Inc., à vous de gérer votre studio à la The Movies. L’objectif ? Créer vos propres films ! Un tycoon volontairement décalé qui a dévoilé une date de sortie juste avant l’été et qui vous donnera les outils pour faire les courts-métrages les plus drôles du moment.

Tchia

Date : 21 mars 2024

: 21 mars 2024 Plateformes : Steam – Switch (cet été)

En voyant son nom s’afficher, on s’y attendait un peu : Tchia était là pour annoncer sa date de sortie sur Steam. Déjà disponible sur l’Epic Games Store et PlayStation, l’aventure qui nous avait charmé à sa sortie nous avait promis une arrivée sur la plateforme de Valve pour ce mois de mars. La petite surprise, c’est qu’il est disponible, là, maintenant. Le titre profite d’une mise à jour avec quelques nouveautés et nouveaux objets. Ah, et double surprise, il arrivera aussi sur Switch cet été.

Rumble Club

Date : 23 avril 2024

: 23 avril 2024 Plateformes : PC – Smartphone

Déjà lancé sur mobile, Rumble Club va également faire son entrée sur Steam le mois prochain. L’objectif, vous fritter avec vos amis dans des combats basés sur la physique. Le parfait party-game en ligne ou sur Twitch, qui devra maintenant convaincre pour capter les joueurs et joueuses dans cet écran de titres délirants déjà disponibles.

Simon The Sorcerer Origins

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

Ah oui, celui-ci on l’avait oublié. Annoncé et daté pour 2023, Simon The Sorcerer Origins avait finalement disparu des radars pendant de (très) longs mois malgré sa promesse de nous faire retrouver cette licence culte du point’n’click. L’aventure reprend puisqu’une nouvelle bande-annonce a été annoncée pour confirmer une sortie en 2024.

Project Mango

Date : 2025

: 2025 Plateformes : Inconnue

Il faudra se contenter d’un très court teaser pour ce Project Mango, qui n’a d’ailleurs pas encore trouvé de nom définitif. Mais savoir qu’il est chapeauté par Toukana Interactive, studio indépendant derrière l’excellent Dorfromantik, suffit à nous donner envie de le suivre.

Outpost: Infinity Siege

Date : 26 mars 2024

: 26 mars 2024 Plateformes : PC

A quelques jours de son lancement, Outpost: Infinity Siege nous a rappelé qu’il ne fallait pas l’oublier. Simple bande-annonce qui nous remontrer son concept alliant FPS et construction pour se défendre. Et tout ça, avec beaucoup d’explosions.

Farewell North

Date : 15 août 2024

: 15 août 2024 Plateformes : PC – Switch – Xbox Series

On l’avait déjà aperçu, Farewell North est revenu pour nous confirmer une date de sortie fixée au 15 août 2024. Et avec sa proposition d’incarner un border collie, il s’annonce déjà comme le meilleur jeu de cette émission. L’objectif sera de redonner des couleurs aux îles désolées de Farewell North à travers un monde ouvert qui ne devrait pas nous laisser de marbre.

Final Stand: Ragnarök

Date : 14 mars 2024

: 14 mars 2024 Plateformes : PC (accès anticipé)

Final Stand: Ragnarök a fait son retour il y a quelques jours pour son (vrai) lancement en accès anticipé. Il a simplement diffusé une interview des développeurs pendant l’émission, donc on vous remet le trailer plus garni diffusé il y a une semaine. Le jeu était d’abord sorti en 2021 mais suite à son lancement très compliqué, il a rebasculé en développement jusqu’à maintenant. Les premiers retours sont pourtant toujours mitigés, mais si l’aventure vous tente, le titre est lancé sur Steam.

Terratech Worlds

Date : 22 mars 2024

: 22 mars 2024 Plateformes : PC (accès anticipé)

Si vous aimez Valheim et Satisfactory, ce titre devrait vous plaire. Enfin, c’est ce que l’on nous promet. TerraTech Worlds se présente comme un monde ouvert avec du craft, de la survie et de la construction. Cette nouvelle bande-annonce nous rappelle son concept et surtout qu’il arrivera bientôt, puisqu’il sera disponible ce vendredi en accès anticipé.

RoboBeat

Date : 16 mai 2024

: 16 mai 2024 Plateformes : PC

Nouvelle vidéo pour RoboBeat Shoot to the Rhythm, un shooter rythmique, qui a lâché sa date de sortie. Chapeauté par un jeune studio indépendant suédois, le titre vous demandera de faire face à de nombreux opposants, mais tout en suivant la cadence. Un titre pour les personnes qui ont le rythme dans la peau et qui veulent dégommer quelques têtes au passage.

The Operator

Date : 3ème trimestre 2024

: 3ème trimestre 2024 Plateformes : PC

Toute première bande-annonce pour The Operator, un titre qui n’accroche pas forcément le regard au premier coup d’œil mais qui part d’un pitch qui pourrait devenir accrocheur. Le titre prend la forme d’un puzzle narratif où l’on prendra le contrôle d’une nouvelle recrue dans une organisation gouvernementale. Votre objectif; trouver des indices et résoudre des affaires mystérieuses. On imagine que tout va se jouer sur le fil rouge et les révélations.

Still Wakes the Deep

Date : 18 juin 2024

: 18 juin 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Il faisait partie des jeux prévus pour ce Future Games Show. Sans grande surprise, Still Wakes the Deep a fait une apparition avec une nouvelle bande-annonce bien angoissante. Et c’est peu dire puisque les créateurs d’Amnesia A Machine for Pigs reviennent avec un jeu d’horreur où l’on sera coincé sur une plateforme pétrolière au cœur d’une tempête. Bonne nouvelle, une date de sortie fixée au 18 juin 2024 est tombée.

Blue Prince

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Annoncé en 2021, Blue Prince refait son retour, désormais repéré par l’éditeur Raw Fury, qui a parfois du nez pour trouver des projets prometteurs. Créez le monde que vous allez explorer, c’est le pitch de ce jeu d’aventure et de puzzle, qui a dévoilé un nouveau trailer mystérieux. Pas de date mais c’est prévu sur Steam.

Hordes of Hunger

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Présenté comme un « ActionSurvivor SoulsLike », oui rien que ça, Hordes of Hunger est avant tout un roguelite en arène. Prévu sur PC à une date inconnue, le titre vous demandera de survivre comme des vagues d’ennemis qui deviendront de plus en plus menaçantes. Pour y faire face, il faudra bien sûr faire preuve de talent, mais aussi bien choisir son équipement au fur et à mesure.

Linkito

Date : Eté 2024

: Eté 2024 Plateformes : PC

Lui aussi était déjà connu mais a été récupéré par Playdigious. Rien de bien nouveau donc pour ce Linkito, si ce n’est une bande-annonce pour officialiser le partenariat. Ce jeu de puzzle et de logique sortira sur PC cet été et a mis en ligne une démo pour que vous puissiez l’essayer dès maintenant.

Worshippers of Cthulhu

Date : 2024 (accès anticipé) – Début 2025 sur consoles

: 2024 (accès anticipé) – Début 2025 sur consoles Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Un SimCity en enfer, c’est un peu le pitch de ce Worshippers of Cthulhu. Officialisé pendant la conférence, il s’agit d’un city-builder dans l’univers de Cthulhu. Une ambiance sombre donc, où il faudra diriger le culte de Cthulhu, décider du sort de nos partisans et construire des villes dans un monde où la frontière entre folie et raison est mince. Il arrivera d’abord en accès anticipé.

The Heirloom

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PlayStation – Xbox – Switch

The Heirloom est venu donner de bonnes nouvelles en confirmant que le développement avait bien avancé. Fruit d’une campagne de financement sur Kickstarter, le jeu d’aventure étrange arrivera sur PC et consoles plus tard cette année.

SPINE

Date : 2025 ?

: 2025 ? Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Il avait impressionné lors de son dernier trailer, SPINE est revenu mettre de l’action dans l’émission. Ce »Sifu avec des flingues » étaient initialement un jeu d’action en équipes. Finalement, tout a été revu pour nous proposer un jeu solo cinématographique où il faut se castagner avec tous ces vilains qui se présentent à nous. Toujours pas de date mais une promesse d’arrivée sur PC, PS5 et Xbox Series.

INDIKA

Date : 8 mai 2024

: 8 mai 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Jeu d’aventure à la troisième personne, INDIKA est l’une des dernières trouvailles du studio polonais 11 bit studios. Déjà survolé à plusieurs événements depuis son annonce l’année passée, le titre a profité de cette soirée pour officialiser une date de sortie fixée au 8 mai 2024 sur PC et consoles. On a pu voir une nouvelle bande-annonce avec un peu de gameplay mais qui nous rappelle surtout que l’on sera plongé dans une aventure surtout narrative qui se déroule dans une Russie alternative à la fin du 19ème siècle.

Tails of Iron II: Whiskers of Winter

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

Cette dernière annonce en world premiere est définitivement une bonne surprise : après un premier volet sympathique (si ce n’est très bon) qui avait posé de bonnes bases, Tails of Iron officialise sa suite Tails of Iron II: Whiskers of Winter. Prévu pour cette année sur toutes les plateformes et toujours conté par Doug Cockle (Geralt de Riv), l’action RPG avec des rats a montré une jolie première bande-annonce.

Industria II

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC

Ah, en fait, histoire de rallonger (encore) plus la liste des trailers présentés ce soir, le Future Games Show avait un « One more more thing ». Industria II, suite du premier volet, a été officialisé avec une toute première bande-annonce. On reprend les mécaniques du premier, c’est-à-dire un FPS narratif, qui va se dérouler dans une dimension alternative dominée par une intelligence artificielle malveillante.

Et voilà, ce Future Games Show touche à sa fin. Une émission bien garnie, qui a sans doute fait mieux que ses éditions passées. Oui, sans doute. Encore fallait-il adhérer au pics régulières que se lançaient les deux présentateurs, mais l’on imagine que voir Karlach et Clive se chamailler ne pouvait que titiller les spectateurs et spectatrices. Une conférence encore bien garnie pour tout retenir mais dont les jeux à wishlister sont nombreux. Exceptionnellement, le Future Games Show s’est aussi suivi d’un post-show et d’une présentation centrée sur les jeux mobiles, mais notre équipe reviendra un peu en décalé sur les grosses annonces, le temps de prendre un peu de repos.