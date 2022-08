Aperçu Tchia – Un monde ouvert que l’on attend impatiemment

Depuis son annonce lors des Game Awards de 2020, Tchia a su nous rendre curieux avec un nouveau monde ouvert charmant dépeint dans les premiers trailers. A l’occasion de la Gamescom 2022, nous avons enfin pu l’avoir entre les mains durant un peu plus d’une demi-heure et c’est donc l’occasion de savoir s’il est vraiment à la hauteur de nos attentes. Durant cette session de jeu, nous étions en outre guidés par Phil Crifo, Game Director et co-fondateur du studio bordelais Awaceb.

Un monde ouvert bluffant inspiré par la Nouvelle-Calédonie

Après un premier jeu, Fossil Echo, le studio Awaceb s’est lancé dans un projet bien plus ambitieux avec un monde ouvert assez vaste. Bien que le genre soit plus populaire que jamais dans l’industrie du jeu vidéo, cela reste un défi de taille pour la scène indépendante. En chantier depuis près de quatre ans, Tchia est développé par une équipe composée d’une dizaine de personnes.

Il faut avouer que le résultat produit par les bordelais est assez bluffant puisqu’après notre prise en main, on constate que le jeu ne nous a pas menti à travers ses trailers alléchants puisqu’il est loin d’être un open world un peu « cheap » voulant surfer sur la vague. En parlant de vagues, l’une des caractéristiques principales de Tchia est qu’il est principalement inspiré de la Nouvelle-Calédonie. En plus de vivre une aventure aux côtés de Tchia, l’héroïne que l’on incarne ici, nous baignons dans la culture de cet ensemble d’archipels du Pacifique.

On nous a tout de même précisé que Tchia n’a pas pour but premier de promouvoir cette culture (pas dans un but éducatif en tout cas), il s’agit surtout de la terre natale de nombreux membres du studio qui veulent simplement retranscrire leur amour du territoire tout en travaillant sur un sujet qu’ils connaissent bien. C’est en tout cas un choix de cadre idéal pour un monde ouvert riche et coloré.

Bien que basés à Bordeaux, les développeurs avaient à cœur de faire participer le plus possible la population locale néo-calédonienne. On retrouvera ainsi des performances vocales et sonores par des Kanaks que ce soit pour les doublages ou bien les musiques. À la fin de l’entretien, on nous a généreusement offert un petit artbook dont quelques pages avec des comparaisons entre des photos prises sur place (des décors ou bâtisses retranscrits dans le jeu). C’est probablement ce souci du détail qui fait que l’on s’émerveille rapidement en faisant nos premiers pas et en observant les décors, les vêtements des personnages, les villages, les forêts tropicales ou encore les montagnes. La Nouvelle-Calédonie donne en effet un charme fou à Tchia que ce soit visuellement ou musicalement.

Un jeu qui nous possède

Le soft possède tout de même sa part de fantaisie avec une héroïne qui peut justement posséder tout ce qui l’entoure. Une mécanique qui rend l’exploration bien plus agréable et le gameplay très versatile. On peut ainsi voler en prenant le contrôle d’un oiseau ou bien nager dans les fonds marins en incarnant un poisson. Les animaux nous permettent de réaliser un tas de choses, les chiens pourront par exemple déterrer des objets enfouis dans le sol, mais il n’est pas seulement question d’êtres vivants. Nous pouvons également posséder des objets inanimés tels que des pierres ou des lanternes. On peut ensuite leur donner du mouvement pour effectuer des actions bien précises. Dans le cas de la lanterne, nous pouvions mettre le feu à des camps ennemis pour les vaincre.

Grâce à son œil, Tchia active son talent via une simple touche qui ralentit le temps. Bien sûr, cela s’accompagne de limites car il faut être relativement proche de sa cible et plus important encore, la possession ne dure qu’un temps (représenté par une jauge d’énergie). Notre petite exploratrice n’est pas en reste puisqu’elle peut sauter, courir grimper, nager et activer un planeur à tout moment dans les airs à la manière d’un The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

La franchise culte de Nintendo est d’ailleurs une grosse inspiration avec énormément d’éléments que les joueurs reconnaîtront aisément. On pense surtout au ukulélé avec des mélodies qui peuvent affecter le monde qui nous entoure en changeant par exemple la météo, mais aussi améliorer le confort de jeu en invoquant l’animal dont on a besoin. Il s’agira ainsi d’apprendre différentes mélodies via la trame principale pour vous faciliter la vie et débloquer de nouvelles possibilités. Le radeau de Tchia nous a aussi laissé un petit sentiment de Wind Waker étant donné que l’exploration maritime et sous-marine sera un gros morceau du jeu. Le contrôle du bateau est d’ailleurs assez particulier puisqu’il faut d’abord déployer la voile en dosant selon la vitesse que vous voulez atteindre et ensuite prendre la barre pour se diriger.

Une île bourrée d’activités variées ?

Tchia ne compte pas uniquement sur sa « magie » et ses petits bras pour nous immerger, le titre est en effet bourré d’expériences en tout genre servant à varier les plaisirs. On peut citer entre autres ce que l’on a pu voir durant notre session (donc liste non exhaustive) : un jeu de rythme avec le ukulélé, des courses en bateau, de la chasse au trésor, et de la récolte de collectibles. Le monde ouvert semble ainsi très loin d’être vide ou redondant.

La personnalisation est aussi un aspect surprenant de Tchia avec énormément de cosmétiques à débloquer pour notre héroïne, mais aussi ses outils tels que le ukulélé et le radeau. On ne parle pas de quelques cosmétiques mais des centaines de styles très différents. Concrètement, nous avons été plus happés par l’aura du jeu qu’autre chose et il est difficile de lui trouver de véritables défauts pour le moment. On peut éventuellement le trouver un peu faible graphiquement, toutefois la direction artistique et le cadre évoqué plus haut surpasse aisément ces inquiétudes.

Tchia est prévu pour début 2023 et il y a donc encore quelques gros mois de développement pour le studio. Cette courte approche ne nous a pas permis de tout voir, notamment la partie concernant la quête principale et la progression. On peut toutefois affirmer qu’en matière de monde ouvert, il n’a rien à envier à certains AAA.