Tchia : Le jeu d’aventure coloré est repoussé et sortira début 2023

Mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendaient impatiemment de partir en vacances virtuelles grâce à Tchia. Le titre nous avait promis lors des derniers Game Awards qu’il nous embarquerait dans une aventure au sein de la Nouvelle-Calédonie dès le printemps 2022, mais comme cette saison se termine et que l’on avait pas eu de nouvelles, il y avait de quoi être inquiet. On découvre aujourd’hui la raison de ce silence, qui cachait donc un report.

Le départ en Nouvelle-Calédonie attendra

Update on Tchia ⬇️💚 pic.twitter.com/knQYkJSYT1 — Tchia (Awaceb) – Wishlist it! (@awaceb) May 20, 2022

On découvre donc que le studio français a décidé de revoir ses plans, puisque Tchia n’est désormais plus panifié pour une sortie ce printemps. A la place, le jeu sortira donc au début de l’année 2023 sur PS4, PS5, et Epic Games Store, sans plus de précisions pour le moment.

Ce retard est motivé par l’envie de bien faire les choses, afin de peaufiner les derniers détails sur le jeu pour rendre l’expérience aussi réussie que possible.

On imagine que le jeu ne devrait pas réapparaitre sur les radars avant un moment, même si on espère tout de même le voir cet été.