On a joué à TCHIA et on a adoré, tout savoir sur ce monde ouvert coloré en vidéo

L’été se termine, mais en regardant des images de Tchia, on a déjà un peu l’impression d’être de nouveau en vacance. C’est le sentiment que procure le jeu du studio bordelais Awaceb, qui a souvent fait sensation lors de ses différentes apparitions.

Ce monde ouvert pas comme les autres s’est enfin laissé approcher, et on a pu y jouer pendant un moment afin de voir s’il était aussi agréable manette en mains que visuellement. On vous livre ici nos impressions avec du gameplay à découvrir en vidéo

Tchia est prévu pour le début de l’année 2023 et sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via l’Epic Games Store.