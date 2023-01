Tango Gameworks (Ghostwire: Tokyo) pourrait annoncer son prochain jeu prochainement, qui aurait pour nom Hi-Fi RUSH

Ghostwire: Tokyo n’aura sans doute pas marqué aussi fort les esprits que The Evil Within, mais Tango Gameworks reste l’une des équipes majeures au sein du groupe ZeniMax, autrement dit Bethesda. Presque un an après la sortie du jeu, on peut s’attendre à ce qu’une version Xbox soit officialisée dans peu de temps, mais le studio semble surtout être à l’œuvre sur une autre production qui fait parler d’elle depuis quelques semaines, Hi-Fi RUSH. Les rumeurs à son sujet s’intensifient aujourd’hui grâce à Billbil-kun, à qui l’on doit déjà de nombreuses fuites concernant les jeux à venir sur le PlayStation Plus chaque mois.

A new game from Bethesda x Tango Gameworks will be announced (and/or released) soon (probably in Xbox & Bethesda Developer_Direct event)

Name of the game :

Hi-Fi RUSH (Project Hibiki)

Will come in Standard and Deluxe Edition

Game is rated ESRB Teen (PEGI 12) pic.twitter.com/ggjZa0N2Q9

— billbil-kun (@BillbilKun) January 24, 2023