Minecraft Legends

Minecraft Legends est un jeu d'action et de stratégie qui nous embarque dans le monde de Minecraft pour faire face à une invasion de piglins, qui s'apprêtent à conquérir l'Overworld. Le jeu dispose d'un mode Campagne dans lequel on doit former des alliances et des stratégies en menant des groupes au combat, avec de l'action en temps réel. Le tout est jouable en coopération, mais il existe aussi un mode compétitif qui permet de se mesurer à d'autres personnes.