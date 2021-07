Tales of Arise nous présente Kisara, le bouclier de l’équipe

Bandai Namco enchaîne les vidéos de Tales of Arise à un rythme effréné, et après un petit aperçu du système de pêche, l’éditeur reprend aujourd’hui sa série de trailers où l’on découvre les compétences de chaque personnage du groupe. Ici, c’est Kisara qui est mise à l’honneur.

La grande guerrière du groupe

Cette guerrière dahnan est la capitaine de la garde d’Elde Menancia, et est aussi bien respectées par ses collègues que par ses ennemis. Elle utilisera un bouclier qui est aussi grand qu’elle pour protéger le groupe, mais elle sera aussi très agile comme on peut le voir dans cette vidéo. Il ne reste plus que quelques semaines avant la sortie, et d’ici là, on devrait terminer cette série de vidéo avec Dohalim.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.