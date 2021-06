Aperçu Tales of Arise – La série se modernise tout en bousculant quelques codes

Tales of Arise est attendu comme le renouveau de la série depuis le dernier opus Tales of Berseria qui assez réussi mais qui pêchait par un retard technique flagrant. A l’heure où l’on est ébloui par les différents titres next-gen, Bandai Namco a su alimenter l’espoir des fans de la saga de JRPG en proposant quelque chose d’ambitieux et surtout moderne. Un travail toujours difficile puisqu’il faut en même temps ne pas trop s’écarter des fondements qui ont fait le succès de la franchise.

Grâce à Bandai Namco, nous avons pu tester une démo du jeu via le cloud sur PC. Exploration, combats, changements…, on vous dit tout ce qui nous a marqué avec cette première approche. Précisons tout de même que cette démo provenait d’une version du jeu en cours de développement, de ce fait nous ne parleront pas du rendu technique ici. On nous également signalé que des équilibrages au niveau du gameplay sont toujours en cours.

Un coup de neuf qui fait du bien

Pour vous resituer un peu le contexte de cette démo, nous avons atterri dans la région verdoyante de Menancia qui est la troisième du jeu d’après les développeurs. Alphen et Shionne avaient pour tâche de battre un énorme monstre pour pouvoir accéder à la ville en marge de la zone. Malheureusement, notre session s’est terminée une fois cet objectif atteint, mais nous avons pu tout de même voir beaucoup de choses entre-deux et notamment de bien tâter du gameplay. D’ailleurs, nous avions accès à tous les membres du casting, même les deux derniers qui ont été révélés lors du Summer Game Fest : Dohalin et Kisara.

Cela va paraître assez bizarre pour les habitués de gros JRPG, mais les fans de la série Tales of peuvent se rassurer, Tales of Arise modernise enfin la série comme il faut dans beaucoup de domaines. Cela se remarque notamment dans l’exploration avec des environnements plus verticaux et surtout une plus grande liberté d’action. Nous somme bien moins bloqué par les murs invisibles des décors. On peut sauter, nager, bref le temps des actions prédéfinis pour un saut dans le vide semblent bel et bien terminé. On va tout de même retrouver les nombreux coffres et points de ressources qui serviront à la cuisine et pour le craft d’objet.

Ce qui saute tout de même aux yeux, c’est la qualité visuel des décors. C’est coloré et bourré de détails même s’il ne faut pas s’attendre à un volume immense car les contrées que l’on a parcouru était toujours dans la lignée de ce que l’on a connu. Avec Tales of Arise, la série offre un rendu graphique enfin à la hauteur des consoles actuelles. Nous ne sommes pas dans le haut du panier de la next-gen, mais rappelons qu’il est plus qu’honorable à ce niveau-là pour un titre cross-gen.

Cette modernité est également synonyme de maturité car la franchise délaisse bien plus son côté « enfantin » et pas seulement au niveau de l’histoire et des personnages comme l’avait amorcé Tales of Berseria. Les modèles des protagonistes sont plus adultes, mais on remarque surtout un bestiaire qui propose des ennemies avec des design plus féroces. Ces derniers se fondent également bien plus dans le décor (comme un golem qui était sorti de la terre à notre approche) et on n’a pas l’impression qu’ils tournent en rond sur la carte sans but.

Des combats plus aériens et exigeants

On parlait du rendu graphique du jeu, mais là où il brille le plus c’est lors des combats qui restent définitivement la grosse spécialité des Tales of. On avait dit que l’on ne parlerait pas du rendu technique, mais tout de même un point pour dire que l’action reste incroyablement fluide malgré les tonnes d’effets à l’écran entre les artes, les effets de particule, les attaques en duo et les soutiens d’alliés que l’on peut appeler presque en même temps si on le souhaite avec la croix directionnelle. Petit point également sur la musique, Motoi Sakuraba fait encore mouche avec un premier thème de combat entrainant dont il a le secret. Il nous tarde d’entendre le reste.

Les Tales of ont toujours su briller avec un système de combat sans cesse renouvelé. Dans Tales of Arise, on retrouve quelque chose de similaire à Berseria (un style à la team Destiny pour les connaisseurs) sans jauge de mana pour lancer les artes mais une jauge d’action qui se renfloue. Le principe consiste toujours à combiner les attaques de base aux arte pour faire les meilleurs combos possibles, mais plusieurs segments peu ou pas développés auparavant viennent enrichir le tout. Par exemple, il y a désormais un bouton dédié pour le saut car nous avons des artes qui se déclenchent uniquement dans les airs.

En effet, les combats se veulent plus aériens avec des enchainements d’artes au sol qui vous faire s’élever les ennemis dans les airs et certains artes aériens qui sont dédiés à les faire redescendre. Le titre nous encourage même à toujours varier nos combos car utiliser l’efficacité d’un arte décroit si on l’utilise plusieurs fois d’affilé. Cela nous amène à l’autre gros changement de ce Tales of : un challenge réhaussé. On vous rassure tout de suite, la série ne se « Darksoulise » pas. En revanche, elle se veut plus exigeante avec l’ajout d’esquives qui peuvent donner de jolis contres avec le bon timing ou encore une limitation des soins via une jauge qui délimite l’utilisation de ces sorts.

Pour la remplir, il faudra passer par un feu de camp. En plus de recharger vos batteries, ce sera l’occasion de faire la cuisine et d’observer le groupe au coin du feu avec différents plans fixes. Pour revenir au système de combat, notons qu’il fonctionne en plus très bien avec tous les personnages. Avec son bâton, Dohalin est un monstre d’agilité, et il est bien plus plaisant de prendre des combattant à distance comme Shionne pour faire de sacré combos aux fusil grâce à cette dimension aérienne évoqué. En tant que protagoniste, Alphen pourra déclencher des arte brulants supplémentaires si l’on reste appuyer sur une touche, mais cela se fera au prix de quelques PV.

La cerise sur le gâteau ont été les attaques en duo, malheureusement limité aux différents duos de cette démo, mais le trailer du Summer Games Fest nous rassuré puisqu’on a pu voir une attaque du genre avec Shionne et Law. Il y a avait peu de dialogues lors de cette démo mais nous avons tout de même pu lire un peu les personnalités de chacun grâce aux conversations qui se déclenchent régulièrement durant les balades ou après un combat. Que dire à part que nous sommes pour l’instant conquis par leurs design et leurs personnalités qui soulignent encore une fois cette maturité qu’a acquis ce nouvelle opus.