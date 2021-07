Tales of Arise nous apprend à cuisiner avec son nouveau trailer

Avant de nous présenter plus en détails les deux derniers personnages du groupe de héros, Bandai Namco a tenu un live il y a quelques heures pour s’attarder sur divers éléments de ce Tales of Arise. En résulte alors un nouveau trailer, qui nous permet notamment de voir les activités annexes proposées par le jeu.

Combattre c’est bien, mais c’est mieux avec le ventre plein

Cette nouvelle vidéo s’attarde donc sur le système de pêche, mais aussi sur les différentes récoltes à trouver à travers la carte pour ensuite se préparer de bons repas. Cela donnera alors lieu à des scènes uniques au coin du feu qui serviront à renforcer les liens entre nos personnages.

On a droit à une rapide vidéo de gameplay en plus qui nous montre justement l’une de ces saynètes, qui diffèrent un peu de celles des autres opus de la série.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.