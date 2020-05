System Shock 3 : L’énigmatique suite passe aux mains de Tencent

Tandis que Nightdive Studios développerait toujours System Shock Remake dans son coin, System Shock 3 ne donne quant à lui que trop rarement signe de vie pour que l’on y croit pleinement. Aux dernières nouvelles, la rumeur voulait même qu’il soit tout simplement annulé. Néanmoins, l’actualité de cette semaine tendrait à prouver le contraire.

OtherSide Entertainement s’associe avec Tencent

Il y a quelques temps, Starbreeze se retirait du projet, laissant OtherSide Entertainment dans une situation financière quelque peu délicate. D’où, d’ailleurs, une bonne partie des rumeurs voulant que System Shock 3 ne verrait finalement pas le jour. La bonne nouvelle, c’est que le développeur indépendant est parvenu à trouver un nouvel accord économique, cette fois-ci avec l’entreprise chinoise Tencent, qui s’intéresse récemment de très près à l’industrie du jeu vidéo.

Entreprise aux revenus colossaux, Tencent pourrait apporter un soutien non négligeable au développement de cette suite attendue. Bien que, pour le moment, OtherSide reste plutôt vague quant à l’avenir du jeu, et même autour du rôle de la firme chinoise. System Shock 3 va-t-il finir par sortir de l’ombre et connaître une sortie sur PC, comme c’était annoncé à l’origine ? Rien n’est moins sûr. Néanmoins, avec l’annonce de ce nouveau partenariat, l’espoir reste malgré tout permis.