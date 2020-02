Comme chaque dimanche, on se retrouve pour un débriefe hebdomadaire de l’actualité jeu vidéo. Dans cette vidéo, on fait donc le point sur plusieurs sujets majeurs des derniers jours, alors installez-vous confortablement.

La PS5, un prix encore non déterminé

L’actualité majeure de cette semaine, c’est un rapport du site Bloomberg qui évoque des difficultés liées aux coûts de fabrication de la PlayStation 5. Jugés trop chers, Sony aurait du mal à prévoir son prix de vente à cause de différents facteurs

Le prochain System Shock en pause ?

Ce débriefe s’accompagne d’une mauvaise nouvelle : System Shock 3 semble être en pause, si ce n’est pire. OtherSide Entertainment, son studio de développement, serait apparemment vidé de tous ses employés et n’arriverait pas à gérer la licence qu’elle a récupéré. Sera t-il annulé ?

Du Need for Speed et du Disney

Enfin, parmi les autres sujets que l’on évoquera, il y a par exemple le souhait de Disney de se relancer dans le jeu vidéo ou encore la franchise Need for Speed qui bascule du côté de Criterion. On abordera aussi la refonte de Anthem, la présentation de Outriders ou les différentes dates de sortie qui sont tombées.

