Survivez dans The Alters, la nouvelle création de 11 bit Studios

Habitué des partis-pris dans ses jeux, 11 bit Studios poursuit une nouvelle fois sur le chemin de la survie avec l’annonce de son dernier né, The Alters, à l’occasion du PC Gaming Show.

Quand on parle de survie, on pense généralement à des mondes post-apocalyptiques, mettant nos nerfs à l’épreuves face des hordes de mutants et/ou de zombies. 11 bit Studios a pris un chemin complètement opposé et pourtant tout aussi oppressant. Les développeurs polonais ont d’abord jeté les joueurs en 1992, en pleine guerre de Bosnie où la survie d’un groupe de civil est entre nos mains avec This War of Mine. S’en est suivi la gestion de la dernière ville sur terre en pleine ère glaciaire sur Frostpunk. Et maintenant The Alters, dont le trailer de présentation est assez déroutant, c’est le moins que l’on puisse dire.

Voyez double, triple ou plus

Le studio polonais vous propose ici de vous poser la question que l’on s’est tous posé au moins une fois : Que serait ma vie aujourd’hui si j’avais fait ce choix là plutôt qu’un autre ?

Jan Dolski, l’avatar que nous contrôlerons et ouvrier de son état, échouera sur planète en étant au bord de la mort. Afin de survivre Jan va devoir créer des versions alternatives de lui-même et ainsi avancer dans cette histoire nébuleuse.

Thomas Kisilewicz, directeur du jeu, insiste d’ailleurs sur ce point : « Ce ne sont pas des clones. Ce sont des alters, c’est-à-dire des versions alternatives de la même personne. Chaque alter possède un ensemble de compétences différentes, qui sont nécessaires pour réussir, mais les joueurs doivent parvenir à prendre soin de chacun d’entre eux. Et chacun d’entre eux possède une personnalité unique, résultant de son parcours de vie unique. La façon dont ces chemins se déroulent et la manière dont ces relations se construisent, cela dépend entièrement du joueur et de ses choix. »

Fruit de 3 ans de travail de la part de 3 équipes du studio, issues majoritairement de This War of Mine, The Alters n’a pas encore ouvert de fenêtre de sortie.