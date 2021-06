Super Smash Bros Ultimate : Dante, Shantae, Lloyd et le Dovahkiin de Skyrim en costumes Mii

Super Smash Bros Ultimate a eu droit à une présentation de son DLC Kazuya mais les fans retiendront principalement l’hécatombe des personnages potentiels qui devront se contenter d’être de simples costumes Mii.

Plus de rêves, que des larmes

On commence avec le retour de Lloyd Irving, qui était déjà un costume Mii des épisodes précédents. Le héros de Tales of Symphonia, réclamé depuis l’annonce de Brawl, continuera d’apporter son design au Mii épéiste.

Ensuite vient le plus surprenant, l’Enfant de Dragon, ou Dovahkiin comme on l’appelle plus communément dans Skyrim. Lui aussi réservé à l’épéiste, il rejoint donc le Vault Boy de Fallout déjà présent pour représenter Bethesda dans le jeu.

Celui qui brise les cœurs est probablement Dante de Devil May Cry, encore et toujours pour le Mii épéiste. Il s’agissait du personnage le plus réclamé ces derniers mois et celui qui revenait le plus souvent dans les « fuites ».

On termine avec celle que la communauté avait déclarée championne des indés, le personnage le plus à même de représenter les jeux indépendants dans Smash, surtout après le sort de Sans et de Cuphead. Et Shantae subit exactement le même destin en devenant elle-aussi un costume Mii (pour le Boxeur cette fois-ci), accompagnée de sa propre musique, à savoir Burning Town, issue de Shantae: Half-Genie Hero.

Ces skins sortiront dans Super Smash Bros Ultimate ce mercredi 30 juin au prix de 80 centimes l’unité.