Super Smash Bros Ultimate : Kazuya sortira le 30 juin

Super Smash Bros Ultimate vient, comme promis lors de l’E3, de présenter plus en détail son DLC Kazuya Mishima qui sortira donc ce mercredi 30 juin, tout comme la nouvelle vague de costumes Mii. Masahiro Sakurai a de nouveau montré toutes les subtilités et les références de son nouveau combattant pendant 40 minutes.

Super, Kazuya dans Super Smash Bros Ultimate

Venu de Tekken, il compensera sa lenteur, sa portée courte et son jeu aérien limité par beaucoup de puissance et de la super armure. Il utilisera sa forme de démon pour les attaques spéciales et Smash et le bouton A avec toutes les directions du stick serviront à faire un nombre impressionnant de coups et de combos, ce qui en fera un combattant très technique.

Il arrivera avec son propre mode classique, de nouveaux esprits liés à l’univers de Tekken mais aussi et comme toujours un terrain inédit. Le Mishima Dojo abritera dans son décor Heihachi Mishima qui n’hésitera pas à se moquer lorsque l’un des joueurs subira un K.-O. Sortie de stage qui n’aura d’ailleurs lieu qu’à condition de détruire au moins une partie de ses parois.

Tout le monde est plus généreux que Square Enix

Mais on retient surtout les 39 pistes musicales apportées par le terrain dont 8 nouveaux arrangements. Il faudra attendre la mise à jour pour connaître les compositeurs en charge des différents remixes. Voici la liste complète organisée par jeux d’origine, et non malheureusement pas de petit Pokken qui traîne quelque part :

#MinMin2022

On ne reviendra pas sur les nouveaux costumes Mii de Super Smash Bros Ultimate parce qu’ils ont déjà eu droit à leur propre news (et que cela fait encore trop de peine). Mais on peut tout de même parler des amiibo puisque Masahiro Sakurai a confirmé qu’une figurine Kazuya allait bien voir le jour. Et il en a profité pour montrer celle de Min Min (ARMS) qui sortira en 2022.

Sakurai a également annoncé que le dernier personnage du Fighter Pass marquerait la fin des DLC de Super Smash Bros Ultimate et qu’il n’y aura pas de volume 3. On suppose qu’on la ou le découvrira en décembre, date limite selon les mentions légales du season pass. Et vu les trailers de Joker et de Séphiroth lors des Game Awards, on suppose que Geoff Keighley aura une nouvelle fois l’honneur de l’annonce.