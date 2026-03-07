Un énième Super Mario Galaxy Direct est prévu pour le film le 9 mars, une nouvelle affiche a été dévoilée

Une dernière présentation avant la sortie

L’occasion était trop parfaite pour que Nintendo passe à côté. Le Mario Day aura lieu le 10 mars prochain, et en l’absence de nouveaux jeux avec le moustachu à nous présenter (oui, on fait l’impasse sur la version Switch 2 de Super Mario Bros. Wonder), le constructeur va mettre le paquet sur la promotion du film Super Mario Galaxy. Un nouveau Nintendo Direct centré sur le film est donc prévu pour le 9 mars prochain à 22 heures, heure de Paris (le Japon sera déjà passé à la date du 10 mars).

Pour ce Nintendo Direct, n’attendez donc rien d’autre que des informations à propos du deuxième film Mario, qui sortira dans les salles françaises le 1ᵉʳ avril prochain. On devrait donc y découvrir l’ultime bande-annonce, qui va sans doute en montrer beaucoup trop pour donner un ultime élan à la prévente de billets. Dans la foulée, une nouvelle affiche du long-métrage a été dévoilée (visible ci-dessous), nous permettant de voir tous les personnages qui seront présents dans cette suite.

Ce qui veut aussi probablement dire que Nintendo n’organisera pas de Nintendo Direct traditionnel la semaine prochaine, le Mario Day étant visiblement consacré au film avant tout.