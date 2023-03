Summoners War: Chronicles – 5 raisons de lancer le MMORPG free to play dès maintenant

Summoners War: Chronicles est sorti il y a quelques semaines en Europe et il compte déjà plus de 5 millions d’utilisateurs comme l’a annoncé Com2uS il y a quelques jours. Le MMORPG action Free to Play propose un tas de possibilités et de contenus depuis son lancement. Si vous vous ne vous êtes pas décider à vous lancer, voici les 5 raisons pour se lancer.

On peut largement en profiter en tant que joueur free-to-play

Lorsque l’on se lance dans un jeu free-to-play, on se pose souvent des questions sur le modèle économique. Est-ce que les achats ne deviennent pas obligatoires à un moment donné ou est-ce qu’ils donnent trop d’avantages ? D’après notre propre expérience sur la version américaine (disponible depuis quelques mois) et sur la version européenne sortie le 9 mars dernier, on peut dire qu’il s’en sort très bien de ce côté. Les retours des joueurs américains que l’on a observés vont également dans ce sens.

Summoners War: Chronicles est donc compatible avec une approche « free-to-play » ou bien en faisant des petits achats occasionnels de temps à autre. L’important est d’être un minimum actif et/ou régulier. Heureusement, le soft vous donne les clés pour l’être même en faisant une autre activité à côté puisqu’il est disponible en cross-play sur mobiles, tablettes et PC via Steam. De plus, toute la partie « farm » et « grind » peut se faire facilement en mode automatique afin de vous faire gagner du temps.

On peut avoir une approche « détente » ou « Try hard »

Summoners War: Chronicles est un MMORPG, mais il peut se jouer également sur mobiles. À ce titre, il ne vous limite pas dans votre approche, vous pouvez d’abord y jouer d’une manière plus « casual » en profitant quelques heures quotidiennement pour faire progresser vos monstres, effectuer des défis ou encore en faisant les évènements limités dans le temps.

Les amateurs de « Try Hard » pourront quant à eux se tuer sur les nombreux donjons, raids et modes PvP qui vont demander des stratégies bien rodées et une concentration de tous les instants. Si vous trouvez que ce genre de chose est difficile à faire sur mobile, on rappelle encore une fois que le jeu est parfaitement jouable sur PC afin d’opter pour cette approche.

On peut collectionner des tas de monstres aux compétences uniques

Summoners se traduit par invocateurs en français et ici, il n’a pas encore volé son titre puisque le jeu vous permet d’invoquer pas moins de 400 monstres différents. Sachez que de nouveaux s’ajouteront au fur et à mesure des mises à jour. Vous pouvez évidemment avoir envie de tous les avoir à la manière d’un Pokémon ou bien de créer plusieurs équipes puissantes petit à petit. En effet, chaque créature dispose de compétences et traits uniques qui permettent d’effectuer de nombreuses combinaisons. En plus de votre invocateur de départ (Orbia, Kina et Cleaf), votre équipe peut accueillir trois monstres différents.

Les monstres s’obtiennent sur les portails avec la mécanique bien connue des gacha. Si vous invoquez un nombre limité de monstres dans Summoners War: Chronicles, l’un des aspects amusants est de chercher les meilleures synergies en piochant ceux que vous avez déjà. Sinon, vous pouvez toujours consulter nos guides pour obtenir les meilleurs monstres pour débuter.

On profite d’un univers avec un look très anime/manhwa/webtoon

Summoners War: Chronicles s’inspire énormément des animes japonais et webtoon coréens en ce qui concerne sa direction artistique. D’ailleurs, le jeu a déjà eu une collaboration avec l’un d’eux sur la version américaine. En outre, le jeu vous propose de plonger dans un univers héroic-fantasy avec de nombreux décors différents. Cet aspect est particulièrement plaisant sur le design de votre invocateur ainsi que celui des monstres. Ces derniers ont énormément de looks et styles différents s’inspirant de divinités mythologiques jusqu’au guerrier de shonen assez badass en passant par la grosse bête anthropomorphe.

Votre invocateur peut d’ailleurs arborer de nombreuses tenues offrant des passifs bonus assez sympathiques tout en lui donnant une apparence personnalisée selon vos goûts. En démarrant le jeu, on vous propose par exemple rapidement un uniforme d’écolier, mais sachez que d’autres peuvent être fabriqués en récoltant les bons ingrédients.

Un contenu disponible rapidement et en grande quantité

Summonners War est une licence qui perdure depuis des années, notamment grâce à Sky Arena qui cartonne toujours sur mobiles. Grâce à cette expérience et aux liens qui unissent les deux jeux, vous êtes ainsi assuré d’avoir un contenu conséquent en lançant Summoners War: Chronicles,. Impossible de finir toutes les activités en quelques jours/semaines, ce qui permet d’éviter les longues attentes de mises à jour qui injectent du nouveau contenu.

Le jeu va évidemment proposer de nouvelles choses régulièrement au fil du temps, mais l’important est que sa base est déjà ultra solide. Donjons, quêtes annexes, PvP, Raids, métiers, guildes…, il y a clairement de quoi faire dans différent domaine. Si en plus, vous êtes dans une approche « try hard », il vous sera difficile de battre les défis de très haut niveau. Ce qui est aussi plaisant, c’est que vous avez accès à tout assez rapidement puisque les différentes activités se débloquent à mesure que vous progressez dans le mode histoire. A chaque fois, un tutoriel rapide et clair vous expliquera de quoi il en retourne. Cela permet aux nouveaux joueurs de progresser avec un bon rythme et de ne pas être submergé d’informations d’un seul coup.

Summoners War: Chonicles est déjà disponible sur iOS, Android (smartphones et tablettes) et PC via Steam. Vous pouvez l’essayer gratuitement en téléchargeant le jeu dès aujourd’hui.