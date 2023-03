Summoners War: Chronicles est un MMORPG qui vous permet d’invoquer des centaines de créatures disposant d’éléments différents et sans s’y connaitre un petit peu, on peut facilement se perdre. L’important est également d’optimiser ses ressources limitées à bon escient. Afin de vous permettre d’avoir un bon départ sur le jeu, voici les monstres que l’on vous recommande pour compléter la quête principale et effectuer bon nombre d’activités.

Les erreurs à ne pas faire sur Summoners War: Chronicles concernant les monstres

Sachez tout d’abord qu’il est tout à fait possible de créer votre propre équipe dans le jeu en observant les compétences de chaque monstre. Pour faire court, énormément de compositions sont viables et cela fait partie du plaisir de jeu de chercher les bonnes synergies, mais il est tout de même vivement conseillé de toujours conserver un équilibre au niveau des rôles classiques du MMORPG : tank, heal et DPS. Dans Summoners War: Chronicles, vous pouvez choisir parmi trois invocateurs différents : Kina, Orbia et Leaf. Autrement dit, vous n’allez pas forcément appliquer une même équipe pour chacun d’eux étant donné qu’ils remplissent déjà l’un des trois rôles énoncés. Avant de vous livrer notre sélection, voici les conseils que l’on vous donne concernant la gestion de vos monstres en début d’aventure :

Ayez une team équilibrée avec au moins un DPS, un Tank et un Heal

Ne gâchez pas vos ressources sur plusieurs monstres, concentrez-vous uniquement sur une poignée d’entre-eux

Privilégiez les monstres trois étoiles (les 4 et 5 étoiles demandent trop de ressources pour les monter à fond au début)

N’hésitez pas à les améliorer pour qu’ils restent pertinents (niveaux, compétences, évolutions, runes…)

Quels sont les meilleurs monstres de Summoners War: Chronicles en début de partie ?

Afin d’être certain de ne pas gaspiller vos ressources et compléter les missions de la quête principales jusqu’au bout, voici les monstres que l’on vous conseille de garder auprès de vous :

Konamiya : il s’agit sans doute du meilleur support en début de jeu. Il s’agit d’un tank qui peut réduire le cooldown de toutes les compétences alliées (sauf lui-même), mais il peut surtout soigner en zone. Il s’agît d’une valeur sûre à mettre dans toutes les compositions. Le plus beau c’est qu’il est offert gratuitement grâce à l’évènement « Mission spéciales de 7 jours ».

Teon : Les monstres de type lumière et ténèbres sont bien plus rares (et aussi plus puissants) par rapport aux autres éléments, ainsi Teon ne sera pas le choix de tout le monde. Si vous avez toutefois la chance de l’obtenir dans une multi-invocation, on vous conseille de miser sur lui à la place de Konamiya.

Hellea : Comme nous venons de le dire, les monstres ténèbres et lumières sont difficiles à obtenir, mais si par chance pour obtenir une harpie (par invocation ou un ticket 3 étoiles), on vous conseille vivement de l’inclure dans votre équipe étant donné qu’il s’agit d’un excellent DPS que vous garderez très longtemps avec vous.

Shanon : Comme pour Konamiya, Shanon est un must-have dans votre équipe grâce à ses sorts qui buff l’attaque et la défense de vos alliés, et debuff les ennemis. Comme pour le volatile, cette fée s’obtient gratuitement via l’évènement « Mission spéciales de 7 jours » alors il n’y a pas à hésiter.

Iselia : Iselia est l’une des meilleures DPS du jeu dans la catégorie des monstres 3 étoiles (en dehors des monstres ténèbres/lumières). Etant donné que le jeu offre beaucoup de vélins inconnus pour invoquer sur la bannière « Invocation inconnue », il y a des de grandes chances que vous l’obteniez assez facilement. Si c’est le cas, on vous conseille de l’améliorer.

Naomi : Il s’agit d’un DPS 4 étoiles que vous allez garder un très long moment. Même s’il vous faudra dépenser plus de ressources sur elle, Naomi peut facilement remplacer Iselia. Rapidement, vous obtiendrez un ticket vous permettant d’acheter un monstre 4 étoiles, on vous conseille alors de l’acheter si jamais vous voulez un meilleur DPS sur le très long terme.

Bulldozer : Ce géant de muscles peut être un bon choix si vous aimez avoir un peu de contrôle puisqu’il peut notamment étourdir les ennemis. On le conseillera toutefois à ceux qui voudraient rapidement faire du PVP.

Et voilà pour les monstres que l’on recommande aux débutants. Après, c’est à vous d’adapter votre équipe par rapport à ce que vous avez obtenu via les bannières, mais aussi via vos préférences. Gardez en tête qu’en End Game, les monstres 5 étoiles seront bien plus puissants, mais étant donné le coût de leur développement, ces monstres 3 étoiles vous accompagneront un sacré bout de temps. D’ailleurs n’hésitez pas à consulter notre guide sur la bannière sélective pour choisir le meilleur monstre 5 étoile.