Summoners War: Chronicles passe déjà la barre des 5 millions d’utilisateurs

Genshin Impact vient-il de trouver son vrai concurrent ? Oui, on a l’impression de dire cela à chaque sortie d’un nouveau jeu tendance, et même si Summoners War: Chronicles se différencie beaucoup du jeu de miHoYo, il est actuellement le gacha le plus en vogue du moment. Lancé la semaine dernière partout dans le monde, le MMORPG a visiblement réussi à rencontrer son public puisqu’en seulement quelques jours, il enregistre des résultats records et se place tout en haut des charts dans différents pays, et ce même en France.

Le MMO prend de l’ampleur

Depuis son lancement la semaine dernière, Summoners War: Chronicles a déjà accueilli plus de 5 millions de joueurs et de joueuses, de quoi lui assurer une communauté très solide qui ne fait que grandir.

De plus, le titre a enregistré un pic avec 110 000 personnes connectées en même temps sur le jeu le 12 mars dernier, preuve d’un engouement solide pour le titre. C’est donc en toute logique que le titre s’est retrouvé en haut des classements sur l’App Store et le Google Play Store, tandis qu’il enregistre des performances très solides sur Steam avec environ 30 000 personnes connectées en simultanée ces derniers jours.

Summoners War: Chonicles est disponible gratuitement sur iOS, Android (smartphones et tablettes) et PC via Steam.