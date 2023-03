Summoners War: Chronicles : Voici 9 conseils pour bien débuter ce MMO gratuit !

Summoners War: Chronicles est un MMORPG coréen assez ambitieux et bourré de choses à faire. Il peut donc être facile de s’y perdre un petit peu, encore plus si vous n’êtes pas familier avec l’univers de Summoners War. Afin de démarrer ce Free to Play dans les meilleures conditions possibles, voici des conseils et des erreurs à ne pas faire. A noter que le choix de votre invocateur défini votre rôle favori en tant que joueur de MMO (tank, heal ou DPS), cependant rien ne vous empêche de créer plusieurs personnages sur un même compte.

Concentrez-vous d’abord sur la quête principale

Même si cela peut paraitre évident, le jeu vous débloque petit à petit de nouvelles choses en plus de la quête principale comme du PVP, des donjons, des raids… Il y a tellement de contenu que l’on peut être tenté de tous les côtés.

Cependant, on vous conseille de rester focalisé au maximum sur votre quête principale, tout du moins à l’exception des tâches quotidiennes et hebdomadaires qui sont très intéressantes en matière de récompenses. L’histoire vous débloque non seulement des fonctionnalités importantes, mais elle vous offre aussi de très belles récompenses afin d’augmenter votre puissance d’équipe.

La puissance d’équipe est le plus important

Dans Summoners War: Chronicles, vous disposez rapidement d’énormément de ressources et de monstres pour bien démarrer, mais il faut tout de même être un minimum économe afin de ne pas être bloqué trop vite en cours de route et surtout pour être solide dans les contenus plus avancés. Le MMO vous donne un bon indicateur du niveau requis grâce à la puissance d’équipe que vous pouvez observer en ouvrant le menu (en haut à droite) ou en lançant un donjon. On vous donnera à chaque fois un nombre minimum requis et on vous conseille de gagner en puissance quand c’est nécessaire afin d’être toujours à niveau.

La quête principale vous permet d’obtenir de nombreuses runes pour vos monstres et des équipements pour votre invocateur (et qui influent sur votre puissance d’équipe évidemment). Vous pouvez bien sûr les améliorer, mais n’allez pas trop loin non plus. Histoire de ne pas toujours être sur le fil, gardez en tête que la principale ressource à ne pas dépenser inconsciemment reste « les pierres célestes » qui sont très importantes et à ne surtout pas gaspiller. N’allez pas non plus au-dessus du +14 concernant l’amélioration de vos runes et de vos équipements.

Dépensez vos points de compétences pour augmenter un peu de tout

En gagnant des niveaux, vous obtenez assez vite une grosse quantité de points de compétence à dépenser pour améliorer votre invocateur. N’ayez pas peur de vous tromper et dépensez-les comme bon vous semble. De toute façon, vous pouvez les réinitialiser à tout moment gratuitement jusqu’au niveau 60.

On vous conseille néanmoins de vous disperser le plus possible afin d’obtenir un maximum de bonus et donc de pas concentrer tous vos points sur un sort ou un bonus passif en particulier. En bref, prenez ce qui coûte le moins cher tout en privilégiant d’abord l’esquive et la recharge de mana.

Jouez en automatique pour le grind tout en changeant de channel

L’un des attraits de Summoners War: Chronicles est d’offrir un bon équilibre entre le gameplay et les phases de grind. Bien que l’on vous conseille de vous concentrer sur la quête principale, le mode automatique du jeu est très pratique pour tout le contenu annexe. D’ailleurs, le mode histoire vous oblige à passer les donjons en manuel alors gardez les à-côtés lorsque vous ne pouvez pas être pleinement sur le jeu. On vous conseille ainsi de faire les quêtes d’exploration et les quêtes répétitives en automatique lorsque vous travaillez ou bien lorsque vous regardez un film par exemple.

Le problème avec ce système, c’est qu’il peut y avoir du monde faisant les mêmes choses que vous, cela peut être pénible lorsque l’on veut éliminer certains types de monstre. La petite astuce pour souvent pallier à ce problème est de changer de canal en cliquant sur votre mini-carte et en choisissant celui où il y a le moins de monde.

Privilégiez d’abord les monstres 3 étoiles et non pas les monstres 5 étoiles

Nous l’avons déjà dit, les ressources doivent être dépensées avec parcimonie afin de progresser à un bon rythme. Le titre mise avant tout sur sa grande variété de monstres, mais en tant que joueur régulier de « gacha game », notre premier réflexe est souvent d’obtenir les personnages 5 étoiles plus puissants que les rangs inférieurs. C’est aussi vrai ici, mais la quantité de ressources pour évoluer ces créatures 5 étoiles est phénoménale. On vous conseille ainsi de privilégier les monstres 3 étoiles qui seront plus que suffisant afin de compléter les missions de la quête principale tout en étant moins coûteux en développement.

Le titre vous en offre d’ailleurs trois particulièrement utiles durant l’évènement « Mission spéciales de 7 jours », mais malgré tout, focalisez-vous sur un nombre réduit de monstres que vous allez garder longtemps avec vous. Le développement des monstres 5 étoiles viendra bien après, mais vos monstres 3 étoiles resteront tout de même pertinents. Nous avons d’ailleurs un guide sur les meilleurs monstres pour débuter.

Utilisez vos pièces de monstre 5 étoiles uniquement pour l’éveil

Dans Summoners War: Chronicles, on vise plus souvent des doublons pour renforcer les monstres que l’on a déjà. C’est une bonne chose pour facilement améliorer votre puissance en invoquant, mais en ce qui concerne les monstres 5 étoiles, on vous conseille de garder vos fragments (ou pièces de monstre) uniquement pour l’éveil.

En effet, ne les gaspillez pas pour des améliorations de compétences que vous pourrez améliorer autrement. Il est aussi possible d’utiliser un 5 étoiles d’un autre élément pour les renforcer, mais soyez attentif car vous en aurez peut-être besoin par la suite.

N’utilisez pas vos cristaux rouges pour invoquer sur les bannières

Le jeu possède de multiples monnaies qui vous permettent de profiter de plusieurs services. C’est le cas des cristaux rouges que vous obtenez régulièrement en récompense un peu partout dans le jeu. Cependant, on vous conseille vivement de ne pas vous en servir pour invoquer car la dépense ne sera clairement pas rentable. Privilégiez plutôt les achats de packs dans la boutique comme ceux qui augmentent la capacité de votre sac ou bien le bureau des transactions pour obtenir du Rahild.

Rejoignez une guilde

Certains préfèrent jouer en solo, mais rejoindre une guilde dans Summoners War: Chronicles offre énormément d’avantages. Les contributions, les requêtes et la roue de la fortune proposent d’obtenir de belles récompenses pour presque rien. Cela vous permet en outre de sympathiser avec la communauté et de prévoir des sessions à plusieurs lorsque vous serez plus haut niveau, mais il n’est pas nécessaire d’interagir si cela n’est pas votre tasse de thé.

Faites les défis quotidiens et évènements spéciaux pour obtenir de grosses récompenses facilement

Lorsque vous vous connectez sur le jeu, il ne faut pas hésiter à programmer une routine afin d’avoir une bonne rentrée de ressources régulière. Il y a énormément de choses à faire, mais si vous êtes perdus, on vous conseille d’aller dans la section des défis quotidiens du Pass d’invocateur et de compléter les requêtes. Le plus important reste tout de même les évènements temporaires qui fournissent énormément de belles choses pour un effort minimum alors ne les manquez surtout pas.

Cliquez sur toutes vos notifications

Il est facile d’ignorer les petites notifications du jeu qui sont très très nombreuses au fil du temps. Ne faites pas ça : il ne faut pas hésiter à les consulter très régulièrement. Vous obtiendrez souvent des ressources très utiles ou encore des bonus comme le livre de monstres qui augmente votre puissance d’équipe en obtenant de nouveaux monstres. N’hésitez donc pas à cliquer un peu partout !

Et voilà pour ce guide débutant qui brasse large, mais qui vous permettra de partir du bon pied en ayant une bonne vision de l’avenir. Summoners War: Chonicles est disponible depuis le 9 mars sur iOS, Android (smartphones et tablettes) et PC via Steam. Vous pouvez l’essayer gratuitement en téléchargeant le jeu dès aujourd’hui.