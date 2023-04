Test Summoners War: Chronicles – Un MMORPG à la hauteur sur mobiles et PC ?

Après avoir fait son beurre sur mobiles avec Summoners War: Sky Arena et Summoners War: Lost Centuria, Com2uS revoit ses ambitions à la hausse avec Summoners War: Chronicles. Il s’agit d’un MMORPG free to play de type action qui est sorti le 9 mars dernier sur mobiles et PC. Même s’ils sont différents sur bien des aspects, il emprunte quelques ficelles à des succès assez récents tels que Lost Ark ou Genshin Impact. Voici notre verdict sur le premier gros jeu massivement multijoueur de 2023.

Condition de test : Nous jouons au titre depuis sa sortie, en plus d’avoir une dizaine d’heures sur la version américaine sortie il y a quelques mois. Nous avons joué principalement sur PC, mais aussi sur smartphone (Google Pixel 6).

La guerre des monstres

Autant être clair d’emblée, vous ne lancerez pas Summoners War: Chronicles pour son histoire qui reste assez anecdotique surtout si c’est votre première expérience avec la licence. Pour autant, les fans apprécieront d’avoir un peu de lore et de références autour de leur série préférée. En effet, le titre prend place bien avant Lost Centuria et est donc un préquel dans lequel le roi de Rahil cherche un invocateur pour protéger le royaume contre le retour du roi démon Tefo. Votre aventure commence d’ailleurs avec la création de votre invocateur qui définira votre style de jeu principal.

Il offre alors le choix entre trois archétypes principaux incarnés par Cleaf, Orbia et Kina. Cleaf est un tank qui dispose de nombreuses capacités physiques tandis qu’Orbia est une magicienne qui lance de puissants sorts à distance. Enfin, nous avons Kina qui occupe le poste de soigneuse. Comme d’habitude avec les MMO coréens, il est possible de personnaliser son avatar bien que le sexe du personnage soit malheureusement bloqué. N’allez pas croire que l’intrigue est bâclée pour autant, mais on est loin des ambitions d’un Genshin bien qu’ici, on puisse tout de même passer les dialogues pour se concentrer sur l’essentiel, le gameplay.

Dès l’introduction, Summoners War: Chronicles veut en mettre plein la vue avec de jolies cut-scenes et cinématiques animées qui reviennent régulièrement au cours des moments importants. Le jeu met d’ailleurs bien en avant son univers coloré avec des inspirations très anime/manga. Si avec ça l’heroic-fantasy est votre came, vous ne serez pas déçus. Cette mise en bouche nous permet en plus de nous essayer à un tutoriel assez simple et complet. En plus d’agir de vous-même en temps qu’invocateur, vous disposez de monstres qui font office d’alliés et vous permettent surtout de profiter d’une équipe équilibrée afin de respecter la divine trinité des MMORPG : Tank/Heal/DPS. Vous contrôlez ainsi votre avatar en temps réel tandis que vos invocations agissent d’eux-mêmes ou bien en suivant vos ordres lorsque vous activez leurs compétences.

Un MMO Mobile/PC avec les bons automatismes

Summoners War: Chronicles s’inscrit dans cette nouvelle mouvance des jeux mobiles automatisant un maximum de tâches, toutefois Com2us ne commet pas l’erreur d’en faire un jeu « full auto » en réservant cela uniquement aux activités rébarbatives et notamment le farm de ressources. A côté de ça, les donjons, les raids et autres activités demandant une bonne dose de skill demandent bien toute votre attention. Nous avons ainsi un jeu très bien équilibré qui tire pleinement partie de ces plateformes majeures. Concrètement, on utilise le mobile pour faire quelques quêtes quotidiennes ou des séances de farming tout en faisant autre chose à côté et le PC pour des contenus plus ardus qui sont plus confortables avec le combo clavier/souris.

Graphiquement, nous avons aussi un bon compromis puisqu’il peut tourner sur une grande gamme d’appareil sans pour autant faire tâche sur PC. Le soft a tout de même besoin d’encore quelques mises à jour pour rendre l’interface et les contrôles plus simples à la manette. Concernant le jeu dans sa globalité, Com2us joue la carte de la sécurité en proposant un MMO très complet avec une tonne de contenu, mais sans grandes innovations. Le jeu peut heureusement compter sur ses centaines de monstres à invoquer qui permettent de varier les approches en matière de stratégie. Évidemment, il y a des compositions plus fortes que d’autres, mais globalement tout est viable avec un peu d’investissement.

Il ne bouscule pas les codes pour parler aux joueurs casuals comme aux mordus qui voudront tâter des contenus de haut niveau pour avoir un vrai défi. Comme pour Lost Ark, on retrouve cette structure bien coréenne proposant des tas d’activité et un contenu end-game assez corsé. On peut se sentir perdu si c’est la première fois que l’on rencontre ce modèle tant il y a à faire, cependant le jeu nous introduit chaque activité petit à petit au fur et à mesure de la progression pour ne pas nous surcharger d’information. Il y a donc de quoi faire en matière de PVE et de PVP, ne serait-ce que pour améliorer vos monstres ou gagner des récompenses. En outre, il y a sans arrêt des tas de nouveaux évènements ce qui illustre un très bon suivi. A l’heure où l’on écrit ces lignes, une collaboration avec le manga One Punch Man a par exemple été annoncée.

Pas de Pay to win mais une compatibilité web3

Aujourd’hui, rares sont les jeux qui se permettent de pratiquer un modèle économique « Pay to Win » où l’argent offre des avantages énormes par rapport aux joueurs qui ne déboursent rien. La question se pose tout de même à chaque fois auprès des joueurs qui ont toujours ce doute en tête. Vous pouvez être rassurés, Summoners War: Chronicles se classe parmi les free to play les plus honnêtes du marché. Même si les achats de packs pourront bien sûr vous permettre de progresser plus vite, c’est surtout le temps investi qui aura une influence majeure sur vos résultats.

Etant donné le nombre énorme de monstres à collectionner, leur développement est l’un des points clés du jeu et aussi l’un des plus longs. Si vous êtes assez réguliers, les nombreux évènements généreux en récompenses suffisent à se faire une bonne place. L’éditeur a déjà prouvé qu’il était accueillant envers les joueurs « free to play » avec ses précédents jeux de la franchise et c’est aussi le cas ici. Afin d’être totalement transparent, il faut néanmoins préciser que Summoners War: Chronicles incorpore des éléments « play to earn » et liés à la technologie blockchain. Il s’agit d’un aspect totalement secondaire dans le jeu et ce n’est pas quelque chose qui est mis en avant (il est vraiment facile de passer à côté), mais on comprend que, par principe, cela ne plaise pas à une frange de joueurs.