Subnautica : Below Zero nous offre un trailer de deux minutes

Bandai Namco et Unknown World viennent de dévoiler le trailer de cinématique de Subnautica : Below Zero (nous vous invitons à voir ou revoir notre aperçu sur le soft ainsi que notre compilation des trophées et succès).

Venez sur la planète 4546B

Avec Subnautica : Below Zero, plongez dans une aventure sous-marine glaciale sur une planète extraterrestre. Rassemblez des matériaux et des outils d’artisanat, gérez votre faim et votre soif, le tout en évitant la faune mortellement dangereuse.

Vous allez pouvoir créer votre maison « idéale » avec tout le confort possible. Pour rester en vie dans cet environnement hostile, il vous faudra être attentif et prendre les bonnes décisions. Les bases que vous allez façonner feront partie intégrante de votre survie.

Subnautica : Below Zero sortira le 14 mai sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Switch et PC.