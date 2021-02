Aperçu Subnautica Below Zero – Retour sur la planète 4546B

Subnautica Below Zero fait suite à l’excellent Subnautica, sorti sur PC en 2018 (puis un peu plus tard sur consoles) et développé par le studio indépendant Unknown Worlds Entertainment dont l’équipe est dispersée aux quatre coins du monde.

Il s’agit d’une extension autonome du premier titre, actuellement proposée au prix de 29,99€. Tout comme son grand frère, Subnautica Below Zero est un jeu futuriste d’exploration et de survie à la première personne.

Dans ce nouvel épisode, le joueur incarne Robin, une jeune femme employée par la société Alterra, qui décide de partir à la recherche de sa sœur Samantha, officiellement décédée sur la planète 4546B. L’atterrissage ne se passe pas tout à fait comme prévu et Robin doit rapidement apprendre à se débrouiller seule.

Conditions d’aperçu : Nous avons rédigé cette preview après 8h de jeu, ce qui nous a permis de bien avancer dans le scénario et de déverrouiller suffisamment de schémas pour construire une première base sous-marine. Le PC que nous avons utilisé possède une GTX 950, 12GB de RAM et un processeur i5-6200U.

Devenez la femme-grenouille

Un atterrissage laborieux avec une capsule de survie, un océan à perte de vue, des constructions extraterrestres et des poissons beepers… Aucun doute, nous sommes bien sur 4546B ! Toutefois, le cadre est très différent de celui que l’on peut explorer dans Subnautica. Cette fois, le joueur va s’aventurer dans la région polaire de la planète.

Une bonne partie de la carte est sous-marine mais Subnautica Below Zero propose au joueur de s’aventurer hors de l’eau pour explorer la banquise et des îles environnantes. Les températures extrêmes ralentissent la progression. Améliorer son équipement sera donc indispensable pour évoluer sur la terre gelée.

Subnautica Below Zero est aussi un jeu de crafting. À l’aide de ressources plus ou moins faciles à trouver, Robin peut recréer toute une panoplie d’éléments et d’accessoires essentiels à sa survie : lampe de poche, couteau de survie mais aussi seaglide (pour se déplacer plus vite sous l’eau) ou aquatracteur (petit véhicule sous-marin). Assez vite, on débloque les plans et la possibilité de construire une base sur terre ou sous l’eau, ce qui est très plaisant.

Pas si seule…

La planète 4546B s’avère toujours aussi mystérieuse que fascinante. Bonne nouvelle, Below Zero prolonge l’histoire de l’univers Subnautica. Le scénario permettra d’en apprendre un peu plus sur les fameux Architectes, déjà rencontrés dans le jeu original.

D’ailleurs, assez rapidement, Robin croisera des artefacts extraterrestres et se posera des questions sur ceux-ci. Il ne s’agit donc pas de survivre pour survivre ; la survie n’est pas une fin mais un moyen pour faire avancer l’histoire.

De manière globale, l’ambiance est moins oppressante que dans Subnautica. D’abord car on ne se sent plus vraiment seul(e) au monde mais aussi parce que les animaux hostiles sont moins représentés.

Concernant la faune, nous retrouvons plusieurs créatures comme les poissons boomerang, les pochons ou encore les beepers mais Robin rencontrera également de nouvelles espèces, plus ou moins inspirées. De nouveaux leviathans, moins nombreux mais tout aussi dangereux, habitent les fonds marins.

Calmars géants et crabes des profondeurs

La flore s’est elle aussi renouvelée mais la zone explorable semble moins grande que celle de Subnautica et les biomes sont un poil moins variés. Toutefois, n’oublions pas que nous avons affaire à une extension du titre originale.

Niveau faiblesses, nous avons remarqué quelques ralentissements, notamment lorsque l’on remonte à la surface ou en ouvrant le menu du PDA (sorte d’ordinateur portable), ainsi que quelques problèmes techniques minimes d’optimisation.

Subnautica Below Zero est toujours en cours de développement et ces soucis de performances devraient être réglés avant la sortie officielle. En tout cas, les messages réguliers des développeurs à l’adresse des fans sont de bon augure.