Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Subnautica Below Zero. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme.

Jeu de base Subnautica Below Zero (14 trophées)

Platine

Trophée de platine

Remportez tous les autres trophées.

Or

Jamais sans mon véhicule

Montez sur un Snowfox.

Montez sur un Snowfox. Tracteur un jour, tracteur toujours

Construisez un aquatracteur.

Construisez un aquatracteur. Garde-robe d’hiver.

Construisez une combinaison polaire.

Construisez une combinaison polaire. Manchounet espion

Construisez un manchounet espion.

Construisez un manchounet espion. Réparations nécessaires

Réparez le pont.

Réparez le pont. Xénobiologie

Rencontrez une forme de vie extraterrestre évoluée.

Rencontrez une forme de vie extraterrestre évoluée. À la recherche du remède

Utilisez l’antidote.

Utilisez l’antidote. Une autre survivante.

Trouvez l’endroit où Marguerite vit.

Trouvez l’endroit où Marguerite vit. Radio pirate

Désactivez les communications d’Alterra.

Désactivez les communications d’Alterra. Esprit libre

Construisez un réceptacle extraterrestre.

Construisez un réceptacle extraterrestre. Vers l’inconnu

Quittez 4546B.

Argent

Larguée dans l’océan

Localisez votre capsule de largage.

Localisez votre capsule de largage. Jukebox Hero

Installez un jukebox.

Si vous souhaitez diverses astuces et guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.