Stray Gods: The Roleplaying Musical, le jeu narratif musical qui pousse la chansonnette, est maintenant disponible

Les dieux vous invitent à chanter

Initialement prévu pour sortir la même semaine que Baldur’s Gate 3, le jeu avait intelligemment été repoussé d’une semaine. Avec tout le ramdam causé par le jeu de Larian, on peut se dire que Summerfall Studios a pris la meilleure des décisions, même si son titre reste encore dans l’ombre de cette grosse sortie événement.

C’est aujourd’hui que sort Stray Gods: The Roleplaying Musical et il pourrait bien faire parler de lui grâce à sa proposition singulière. Mêlant jeu narratif et comédie musicale, cette nouvelle licence nous propose de suivre les mésaventures d’une jeune femme ordinaire qui va recevoir les pouvoirs d’une muse, et qui va ainsi pouvoir côtoyer les divinités.

Elle va donc entrer dans un milieu où les trahisons sont légion et elle devra faire des choix judicieux pour éclaircir certains mystères, tout en donnant de la voix. Car en plus des choix traditionnels à effectuer lors des dialogues, le jeu met aussi en scène des phases musicales où c’est à vous de déterminer la suite de la chanson.

Avec une telle caractéristique, il fallait s’entourer d’un casting de talent et Summerfall Studio n’a visiblement pas fait les choses à moitié. On retrouve notamment Laura Bailey (Abby dans The Last of Us: Part II) et Troy Baker (Joel dans The Last of Us) dans des rôles principaux, servis par une bande-son composée par Austin Wintory (Journey).

Stray Gods: The Roleplaying Musical est donc dès maintenant disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.