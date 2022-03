Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin partage la vidéo de son introduction sanglante

C’est le grand jour pour Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, qui, même s’il est accessible depuis quelques temps via l’accès anticipé pour celles et ceux ayant précommandé l’édition Deluxe, sort officiellement aujourd’hui. A cette occasion, au lieu d’un traditionnel trailer de lancement, Square Enix nous dévoile la scène d’introduction du jeu, censée donner le ton de l’aventure.

Le chaos se déchaîne

On y voit donc « Garland » s’emparer de la princesse du royaume en faisant un vrai carnage au sein du château, à coup de cristallisation et de grand coup d’épée, renvoyant alors à l’histoire du premier Final Fantasy. Si vous aviez déjà fait al démo, vous n’aurez pas de surprises ici.

C’est sombre, sanglant, et cela veut nous montrer que ce spin-off s’adresse à un public plus mature, bien que le reste de l’aventure ne soit pas tout à fait du même acabit, comme nous le précisions dans notre test.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.