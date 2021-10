Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sortira le 18 mars 2022, nouveau trailer et démo en vue

Square Enix nous l’avait annoncé, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin aura une forte présence durant le Tokyo Game Show, notamment à travers un panel dédié qui aura lieu demain. Mais le titre est passé conclure le Square Enix Presents d’aujourd’hui avec de nombreuses informations, comme sa date de sortie.

MAJ : Une vidéo de 10 minutes de gameplay a été dévoilée juste après le show et est visible en bas de cet article. De plus, la démo est déjà accessible.

Chaos montre son vrai potentiel

On découvre donc un nouveau trailer pour le jeu, qui est sans doute plus rassurant que le premier, avec une aventure qui ressemble plus à ce que l’on peut attendre d’un Final Fantasy, quand bien même il s’agisse d’un spin-off. On peut donc y voir d’autres environnements, des ennemis typiques de la série, des PNJ en plus et un peu de détails sur l’histoire du jeu, avec une surprise « chaotique » à la fin du trailer (et attention, ça spoile méchamment).

Mais en plus de ce nouvel aperçu, on a eu droit à une date. Prenez vos agendas, et notez la date du 18 mars 2022 pour la sortie de ce Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (car visiblement, cette période n’était pas assez chargée).

Et si vous n’aviez pas pu faire la démo du jeu cet été, bonne nouvelle, puisqu’une seconde démo va arriver prochainement sur PS5 et Xbox Series X, avec des éléments de multijoueur intégrés et des réajustements grâce aux leçons tirées sur la première démo. On en saura certainement plus dès demain dans le panel dédié au jeu.