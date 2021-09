Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin aura son propre panel au Tokyo Game Show le 2 octobre

Le Tokyo Game Show se rapproche doucement puisqu’il ouvrira ses portes virtuelles dès le 30 septembre, et à cette occasion, Square Enix présentera de nombreux jeux. L’éditeur a déjà confirmé son line-up, avec l’absence de Final Fantasy XVI qui a fait parler, mais on s’intéresse ici à la présence de Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin. Déjà confirmé pour l’évènement, on apprend aujourd’hui que le jeu aura droit à sa propre présentation durant le salon.

Le TGS se met à l’heure du Chaos

Looks like you've been waiting for us… Tune in to our Tokyo Game Show Special Broadcast on Saturday October 2nd to hear the latest on #StrangerOfParadise #FinalFantasy Origin.

The presentation will have full English subtitles. pic.twitter.com/HTIlIocIC1 — STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (@fforigin) September 28, 2021

On pourra donc revoir Chaos, et ceux qui sont venus le tuer, dès le 2 octobre prochain à l’occasion d’un panel exclusivement dédié au jeu. Celui-ci aura lieu à 14 heures, et devrait nous révéler tout un tas d’informations sur le jeu, le tout sous-titrés en anglais (vous retrouverez les informations sur notre site après la diffusion du show).

On devrait donc au moins y voir de nouvelles vidéos de gameplay, voire même un trailer avec un peu de chances, et on espère savoir comment la démo a permis de guider le studio à travers les changements à effectuer.

Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en 2022.