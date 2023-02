Que l’attente fut longue pour que les stocks de la PS5 paraissent à peu près normaux. Plus de deux ans après son lancement, la dernière machine de Sony semble tout juste avoir trouvé son point d’équilibre après avoir tout de même écoulé 30 millions d’exemplaires à travers le monde. Le constructeur s’est d’ailleurs vanté de ce retour à la normale avec une publicité célébrant les jeux déjà sortis et ceux à venir, tout en multipliant les campagnes promotionnelles à travers le globe. Une drôle de situation qui permet néanmoins de montrer que ça y est, trouver une PlayStation 5 devrait maintenant être plus facile, même si la situation n’est pas encore totalement réglée. Alors si vous recherchez une PS5, on vous dit où en trouver une facilement aujourd’hui.

Où acheter une PS5 à prix officiel ?

Pendant la pénurie, trouver une PS5 à l’achat relevait de l’exploit à cause des stocks minimes qui s’écoulaient en quelques secondes, bien aidés par les scalpeurs sans vergogne qui souhaitaient revendre leur machine au prix fort. Cette situation commence aujourd’hui à se régler, notamment grâce aux mesures mises en place par certains revendeurs.

Par exemple, Amazon avait intégré un système d’invitations pour réserver sa console. Mais le revendeur fait mieux puisque depuis hier, un pack PS5 + God of War Ragnarok est disponible à 619.99€, soit un tarif standard pour une console et un jeu. Il est toujours possible de réserver la console seule mais le pack PS5 avec God of War est quant à lui disponible en stock, c’est-à-dire livraison possible dans les prochains jours.

Trouver une PS5 chez les différents revendeurs est aujourd’hui un peu plus facile, du moins si l’on est prêt à payer un bundle. Souvent affichés à des prix corrects et parfois avantageux, pour peu que les autres produits du bundle nous intéressent, ces packs restent plus facilement en ligne.

On retrouve ainsi des PS5 avec des jeux en plus comme Horizon Forbidden West ou God of War Ragnarok, mais aussi avec des accessoires supplémentaires comme des casques ou des manettes DualSense. Attention tout de même : le prix de ces packs se situe entre 550 € et 700 € (environ) maximum. Au-delà de ce prix, considérez que le revendeur n’est pas sérieux et qu’il ne s’agit pas d’un tarif conseillé, n’achetez donc pas au dessus de ce tarif.

Voici une liste de bundles PS5 souvent en stock que vous pouvez acheter (les prix et les disponibilités peuvent varier) :