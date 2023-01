Sony annonce fièrement la fin de la pénurie de PS5 avec une publicité qui contient un petit mystère

On vit dans un drôle de monde lorsque l’on constate qu’il est naturel pour un constructeur de clamer au monde entier qu’après plus de deux ans de commercialisation, sa dernière machine devrait être un peu plus accessible avec des stocks suffisants. Sony aura réussi à transformer la pénurie de PS5 en une belle campagne marketing, qui vient être célébrée avec une publicité qui met en avant le catalogue passé et à venir du constructeur.

Un beau coup de pub, mais où trouver la PS5 aujourd’hui ?

Plus tôt dans la journée, cette publicité était justement évoquée pour son passage mettant en avant Marvel’s Spider-Man 2, mais la voici maintenant publiée sur les réseaux officiels de PlayStation avec une annonce à la clé.

On notera également que cette publicité multiplie les clins d’œil sur certains jeux sortis et d’autres exclusivités à venir, avec tout de même quelques séquences mystérieuses où l’on voit une jeune femme avec une torche, visiblement en train d’explorer une grotte. On vous laissera spéculer ce que vous voulez à ce sujet, que ce soit lié à Tomb Raider ou Uncharted, mais il ne faut pas y voir forcément un indice sur un futur jeu. Enfin, qui sait…

Sony veut surtout nous faire comprendre que la pénurie de PS5, c’est terminé, et qu’il devrait y avoir plus de facilité à s’en procurer une dès maintenant. Ce qui n’est pas tout à fait vrai (vous n’en croiserez pas forcément dans votre hypermarché du coin), même si on peut constater que les stocks de certains bundles sont désormais un peu plus garnis et ne tombent pas en rupture au bout de quelques minutes.

C’est notamment le cas sur le site de la Fnac, où il est possible de se procurer l’édition standard de la PS5 pour 549 €, à condition d’être près d’un magasin qui possède la console en stock (sachant que le stock en ligne est épuisé). On retrouve également plusieurs packs, comme le bundle God of War Ragnarok vendu avec le jeu et une DualSense en plus ou bien NBA 2K23.

Mais Sony nous le promet, 2023 devrait bien mettre fin à cette situation. On verra si cela se voit très vite dans les résultats financiers du constructeur.