STEINS;GATE RE:BOOT sortira bien en Occident en 2026, avec une version PC

Pas de traduction française en vue pour le moment

STEINS;GATE RE:BOOT sortira donc bien en Occident, même si cela veut dire que le jeu aura un peu de retard. Initialement prévue pour cette année 2025, le visual novel demande plus de temps que prévu et a ainsi été repoussé à 2026, même au Japon. On a pu découvrir de nouvelles images du jeu en début de semaine, avant que Spike Chunsoft nous révèle la sortie d’une version internationale pour le jeu.

STEINS;GATE RE:BOOT arrivera donc l’année prochaine sur PC via Steam dans une version traduite en anglais. Car oui, toujours pas de traduction française au programme, ce qui était malheureusement attendu pour un jeu aussi bavard, et ce même malgré la popularité de la licence. Qui sait, un jour…

Cette nouvelle version du jeu embarquera des arrière-plans complétement retravaillés ainsi que des portraits de personnages améliorés, avec bien plus de détails. On retrouvera même des lieux supplémentaires qui seront le théâtre de nouvelles histoires, avec des événements mieux intégrés au fil rouge du récit. Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir tout cela.