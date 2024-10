STEINS;GATE RE:BOOT annoncé, l’un des meilleurs jeux de sa catégorie revient en 2025

L’Organisation vous surveille

Les plus grands fans ne seront sans doute pas étonnés de l’annonce d’un nouveau jeu Steins;Gate : cela fait déjà plusieurs fois que le studio projetait un retour de la franchise. Pas plus tard que la semaine dernière, une bande-annonce célébrait le quinzième anniversaire, laissant planer quelques indices. Mais rappelons que cela fait tout de même cinq ans que les développeurs avaient évoqué « une dizaine de nouveaux projets ». L’un d’entre eux a donné un peu plus de détail, STEINS;GATE RE:BOOT, officialisé avec une première bande-annonce.

STEINS;GATE RE:BOOT se présente comme un nouveau reboot du jeu sorti en 2009. On nous promet de nouveaux graphismes et surtout, de nouveaux éléments scénaristiques qui viendront apporter quelques brides narratives inédites. Oui, encore, puisque le premier volet avait déjà connu un remake en 2019 avec Steins;Gate Elite. Mais les ambitions semblent un peu plus élevées ici, avec notamment ces éléments de scénario en plus et justifiées par le sous-titre « reboot« .

Reste que le studio est avare en informations complémentaires. Il faut dire que l’annonce est tombée pendant un concert spécial qui célébrait la licence sur l’archipel nippon ; donc on imagine qu’il faudra attendre encore un peu pour des détails supplémentaires. Tout ce que l’on sait d’autre, c’est que Steins;Gate Re:Boot sortira en 2025 au Japon. Et hormis le teaser ainsi qu’une affiche, on n’en sait pas plus, ni pour sa localisation occidentale, ni pour ses plateformes de sortie.

On va tout de même en profiter pour rappeler que de nombreux projets gravitent autour de la franchise. Si l’on met de côté les concerts et une exposition qui s’est déroulée ce week-end sur le territoire asiatique, les autres déclinaisons prennent du temps, à l’instar de Steins;Gate 0 Elite, annoncé en 2020 (remaster du jeu sorti en 2015) et toujours aussi silencieux depuis, tout comme la potentielle suite teasée la même année. Espérons que les ajouts scénaristiques de ce Re:Boot mènent à des pistes autour d’une suite, potentiellement sur un autre axe temporel. En attendant, sachez que la franchise (et d’autres de Mages) sont en promotion sur Steam, si jamais l’envie de (re)voir Okarin se fait ressentir. Ou sinon, on vous conseille l’anime, tout aussi excellent.