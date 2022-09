Accueil » Actualités » Steelrising : Le Souls-like pendant la Révolution sort aujourd’hui et partage son trailer de lancement

Après un GreedFall qui a su convaincre, Spiders s’est lancé un nouveau challenge en s’essayant à un genre impitoyable, l’action-RPG façon Souls-like avec Steelrising. Le jeu se démarque aisément de tous les titres du genre grâce à son contexte unique, qui base son intrigue durant la Révolution française, même si l’Histoire est ici quelque peu modifiée. Le titre est sort aujourd’hui-même, et Nacon nous offre aujourd’hui un dernier aperçu avec un trailer de lancement.

La Révolution recommence dès aujourd’hui

Vous pouvez donc découvrir dès aujourd’hui l’aventure d’Aegis, l’automate personnel de la reine Marie-Antoinette, qui part en plein cœur de Paris pour stopper la folie de Louis XVI et de son armée de soldats sans-vie.

L’occasion de croiser tout un tas de personnages historique en chemin, de Mirabeau à La Fayette, qui tentent eux aussi de relancer la Révolution telle qu’on la connait tout en trouvant un moyen d’éliminer les automates.

Steelrising est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre test qui est d’ores et déjà disponible, ainsi que notre guide du débutant, qui vous donnera quelques conseils pour bien démarrer votre aventure.