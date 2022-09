Accueil » Actualités » State of Play : Voici le résumé complet des annonces (Tekken 8, Yakuza Ishin, God of War…)

On attendait que Sony prenne la parole en ce mois de septembre, mais on espérait davantage un PlayStation Showcase bien massif plutôt qu’un State of Play d’une vingtaine de minutes. Mais qu’importe, il était temps que le constructeur organise une nouvelle émission pour nous parler un peu de l’avenir, et surtout de God of War Ragnarok qui sort dans peu de temps. C’est donc 10 jeux qui ont été présentés, et mine de rien, il y avait de quoi faire. Voici toutes les annonces à retenir du State of Play du 13 septembre.

La bagarre pour bien commencer

Rien de tel qu’une grosse annonce pour bien débuter une émission, comme Nintendo quelques heures plus tôt avec son Fire Emblem Engage. Ici, PlayStation a sorti la carte Tekken 8 avec une première vidéo impressionnante.

Cette dernière nous montrait un extrait du mode histoire du jeu avec un combat entre Jin et Kazuya, avec la confirmation que c’est bien du in-game que l’on voit, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les améliorations visuelles sont notables entre cet épisode et Tekken 7.

Il s’agira là d’un vrai épisode next-gen, puisqu’il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Par contre, il faudra être patient, le jeu n’a même pas indiqué une fenêtre de sortie pour le moment.

Quelques jeux déjà annoncés donnent des nouvelles

On a ensuite eu droit à un petit passage consacré au PlayStation VR 2 avec deux annonces rapides. C’est Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition qui nous a montré quelques images avant de passer à Demeo, jeu de plateau en réalité virtuelle qui sera disponible pour le casque de Sony.

Parmi que les jeux que l’on avait déjà vu, il y avait Hogwarts Legacy qui est venu faire sa promo en nous montrant que les joueurs et joueuses PlayStation allaient avoir droit à une quête exclusive, qui les mènera dans une boutique de l’horreur au sein de Pré-au-Lard.

Project Eve était aussi de retour, avec deux annonces en plus de son nouveau trailer centré sur son histoire. D’abord, ne l’appelez plus Project Eve, mais Stellar Blade. Un nouveau nom pour une nouvelle vie, puisque l’on apprend aussi que le titre sera dorénavant édité par Sony, ce qui veut dire qu’il devient au passage une exclusivité console pour la PlayStation 5 (on devrait donc aussi l’avoir sur PC).

On a eu droit à une très brève parenthèse sur le nouveau programme appelé PlayStation Stars, qui vise a donner des récompenses aux joueurs et joueurs PlayStation les plus assidus. Cela se traduira notamment par des collectibles numériques, dont on a pu voir quelques exemples dans ce State of Play. Le service devrait être lancé dans les prochaine semaines en Europe.

Des annonces assez inattendues

Ce State of Play a révélé l’existence de plusieurs nouveaux titres, à commencer par une remise au gout du jour de Yakuza Ishin, avec un remake nommé Like a Dragon: Ishin!.

Cet épisode un peu spécial se déroulant aux alentours des années 1860 était sorti en 2014 uniquement au Japon, et son remake va réparer cette injustice tout donnant un coup de jeune au titre. Ce remake profitera de l’Unreal Engine 4, et au lieu de coller des mandales dans les rues, vous pourrez ici déchaine votre katana et votre arme à feu. La sortie du jeu est planifiée pour le mois de février 2023.

On reste du côté du Japon avec la Team Ninja, non par pour parler de Wo Long, mais Rise of the Ronin, une toute nouvelle licence. Cet action-RPG prendra aussi place à la fin du 19ème siècle, à la fin du Bakumatsu, et nous fera incarner un ronin libre de ses choix dans un grand monde ouvert. On a pu voir quelques séquence in-game qui ne sont pas sans rappeler Ghost of Tsushima par moment, même si le titre promet d’être très différent étant donné son époque particulière.

Le jeu est maintenant en développement depuis 7 ans, mais ça ne veut pas dire qu’il est prêt à sortir. Il a mis longtemps à bien être défini (et la Team Ninja est déjà bien occupé), et il ne sortira qu’en 2024 sur PS5.

Parmi les autres annonces, on notera le jeu atypique de Ironwood Studios, nommé Pacific Drive. Il s’agira d’un road-trip orienté survie en vue à la première personne, où l’on devra visiblement fuir des catastrophes naturelles et même surnaturelles à bord de notre voiture.

Ce qui veut dire que notre véhicule sera au centre de toute l’expérience, et il faudra l’améliorer pour avancer et résoudre les mystères en route. La sortie est prévu pour 2023 sur PS5, mais aussi sur PC.

Enfin, dernière nouveauté du côté de Bandai Namco, c’est Synduality. Il s’agira d’un jeu d’action où l’on contrôle un mecha dans un monde dystopique, et où l’humanité est presque entièrement éteinte suite à une pluie destructrice.

On sera accompagné par une intelligence artificielle nommée Magus, qui vous donnera des consoles et qui vous aidera en combat. Le mécha sera évidemment personnalisable, et on nous promet même du PvP. Synduality est pour le moment prévu pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Le Ragnarok est là

Le clou du spectacle était attendu, mais comme pour Zelda, on désespérait un peu de le voir. Mais God of War Ragnarok est bien venu mettre fin à ce State of Play, non sans nous faire une petite feinte d’abord en nous présentant une manette DualSense aux couleurs du jeu.

Mais après cela, c’est bien un bon gros trailer centré sur l’histoire qui nous a été dévoilé, et celui-ci n’a pas déçu. Entre des combats épiques, des lieux époustouflants, une mise en scène qui force le respect et une intrigue qui rend curieux, sans oublier une musique qui a de quoi coller des frissons, ce trailer a fait mouche. Rien de plus à noter ici, pas d’annonce particulière, mais ça suffisait sans doute pour étancher la soif des fans.

C’est sans doute parce que l’on en attendait rien qu’on est finalement assez surpris par ce State of Play, qui n’est certes pas mémorable mais qui avait tout de même quelques grosses cartouches à envoyer. On se demande maintenant si un PlayStation Showcase aura lieu avant la fin de l’année, mais cette émission a de quoi nous faire patienter un peu plus tranquillement.