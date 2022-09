Accueil » Actualités » Zelda: Tears of the Kingdom, le Breath of the Wild 2 donne sa date

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est donc le titre officiel de la suite tant attendue de Breath of the Wild. Pas de remasters ou de compilations d’autres épisodes, mais le prochain jeu est venu conclure ce nouveau Nintendo Direct de rentrée avec un simple trailer et sans apparition de Eiji Aonuma qui ne génèrera donc pas de nouveaux memes.

On va être très honnête cette nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ne nous apporte pas grand chose niveau gameplay, si ce n’est nous remontrer la mécanique pour remonter dans le temps, et probablement niveau histoire même si on ne doute pas qu’il y aura de quoi faire de très longues vidéos d’analyse sur les éléments de la fresque montrée pendant presque la moitié de la vidéo.

Après avoir vu Link descendre puis grimper puis redescendre, nous avons donc eu droit au titre officiel du jeu, qui on le rappelle n’en avait toujours pas depuis toutes ces années mais c’est surtout la date de sortie que l’on retiendra puisque le jeu arrivera le 12 mai 2023. ce qui correspond bien à la fenêtre du printemps 2023 déjà annoncée.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira donc le 12 mai 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch. On suppose qu’on le reverra lors d’un autre Direct général, voire même lors de sa propre émission, sauf si Nintendo tient à continuer de jouer le mystère jusqu’au lancement.