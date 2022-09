Accueil » Actualités » Pacific Drive, un road trip orienté survie en vue à la première personne, s’annonce pour 2023 sur PS5 et PC

Au rang des nouveautés annoncées au cours du State of Play de septembre 2022, Pacific Drive est sorti du garage de Ironwood Studios pour nous emmener faire une balade quelque peu mouvementée.

Une voiture, un conducteur, une nature redoutable qui semble soumise à des catastrophes (sur)naturelles, voilà comment résumer l’ambiance du jeu et ce premier contact visuel proposé par le studio basé à Seattle.

Driver vs Wild

Dans Pacific Drive, on évolue dans un secteur du Nord-Ouest Pacifique au sein duquel des essais sur des technologies futuristes ont été effectués. Problème, l’environnement a complètement été perturbé en affichant de très hauts niveaux de radiations, des conditions climatiques désastreuses et en assistant à l’apparition de créatures surnaturelles.

Ce secteur, confiné afin de ne laisser échapper aucun danger sur le reste du monde, est la Zone d’exclusion Olympique. Celle-ci est donc emplie de secrets et le personnage que l’on incarne décide de s’y aventurer.

Bien évidemment, on se retrouve piégé au beau milieu de ce grand bazar environnemental et notre échappatoire est représentée par un véhicule à peine bon pour rouler, unique moyen de fuir les bois dangereux de la Zone d’exclusion Olympique.

Le principe de Pacific Drive consiste alors en un mélange de course, de survie, le tout en vue à la première personne, où l’on doit jongler entre conduite, récupérations de ressources, renforcement du véhicule et résolution de mystères, avec pour refuge un garage auquel on reviendra entre deux essais.

Blake Dove, Communications and Marketing Specialist chez Ironwood, trouve même la qualification inspirée et intéressante de « road-lite », qui rend assez concret le fait que s’échapper ne sera pas chose aisée et que l’environnement change à chaque tentative.

Différents biomes sont également à prévoir où chacun détiendra son lot de récompenses à récupérer, nécessaires à l’évolution de son véhicule ou à la customisation de son garage.

Pacific Drive allumera le moteur sur PlayStation 5 et PC en 2023.