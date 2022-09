Demeo : Le jeu de plateau en VR arrive en 2023 sur PS5 et PSVR 2

Dans les jeux PSVR2 annoncés lors du State of Play de Sony, il y a eu également Demeo. Le titre orienté purement RPG à la façon d’un vrai jeu de plateau, s’est illustré avec un trailer d’annonce, et arrivera en simultané sur PSVR 2 et PS5.

Un véritable jeu de plateau en VR

Dans son aspect purement RPG, Demeo nous entrainera jusqu’à quatre joueurs en coopération en ligne, à un véritable jeu de plateau. En effet, il vous faudra lancer des dés ou utiliser vos cartes pour faire avancer ou faire attaquer vos protagonistes. Le soft devrait nous offrir pas moins de six classes différentes – sorcier, chasseur, assassin, gardien, barde et envoûteuse -, pour une expérience jeu de rôle sur table relativement immersive, et où vous devrez créer votre propre deck afin de rivaliser avec les nombreux dangers qui vous attendent dans chaque donjon.

Côté améliorations via le PSVR 2, le titre profitera du 120Hz du nouveau casque VR de Sony, et bénéficiera lui aussi du suivi oculaire, mais aussi de la nouvelle manette du PSVR2, le Sense Controller. De plus, Demeo aura à son actif des graphismes améliorés avec le PSVR 2. Enfin, le jeu étant jouable en version VR ou non VR, sachez que si vous achetez le titre sur le PSVR 2, vous aurez gratuitement la version PS5 de Demeo et inversement.

Demeo est programmé pour arriver en 2023, sans plus de précisions sur PSVR 2 et PS5.