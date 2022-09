Bandai Namco annonce Synduality avec un trailer de gameplay, un nouveau jeu de tir dans un monde dystopique

Bandai Namco est à l’honneur en cette soirée de State of Play. Après avoir officialisé Tekken 8 en ouverture, c’est au tour d’une nouvelle licence de voir le jour. Synduality se présente comme un jeu de tir à la troisième personne se déroulant dans un futur dystopique où humains et IA s’entremêlent, et où une pluie toxique ainsi que des créatures difformes ravagent le monde. Nous avons droit à un trailer de gameplay montrant des séquences de jeu, entrecoupées de cinématiques.

Shoot et collecte de ressources à dos de mecha

L’action de Synduality prend place en 2222, où une mystérieuse pluie appelée « Larmes de la nouvelle lune » a décimé presque toute la race humaine, tout en donnant naissance à des monstres dévorant les derniers survivants. En dernier recours, les humains construisent un refuge souterrain nommé Amasia. Mais en creusant un peu trop profond, ils font la rencontre d’une intelligence artificielle, « Magus ». Commence alors une histoire d’entente et de compréhension entre humains et IA, qui doivent tous deux survivre à l’apocalypse.

Dans ce joyeux contexte, vous incarnez Drifters, une chasseuse de ressources rares qui doit s’aventurer à l’extérieur pour son gagne pain. Chaque mission se déroulera dans votre mecha, que vous pourrez personnaliser à l’envie, de son apparence jusqu’à ses armes pour définir votre style de jeu. Vous serez également accompagné de votre IA « Magus », avec qui vous pourrez interagir, discuter, quand celui ci ne vous prodiguera pas de précieux conseils.

Le sel du titre résiderait dans son aspect PVP/PVE, puisque que vous croiserez également d’autres joueurs et joueuses cherchant à accomplir leur mission, et qui pourront bien évidemment vous mettre des bâtons dans les roues.

Synduality est prévu pour 2023 sans plus de précision, et sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam.