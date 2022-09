Le jeu d’action Project EVE devient Stellar Blade et dévoile son histoire

Le State of Play de septembre a permis de faire le point sur quelques projets déjà annoncés, et nous a notamment offert un nouveau regard sur Project EVE. Vous vous souvenez peut-être de ce jeu qui avait séduit lors de sa présentation au PlayStation Showcase, avec un côté sans doute trop fan-service, mais aussi avec des séquences d’actions que l’on pouvait rapprocher d’un Bayonetta ou d’un Devil May Cry. Le jeu d’action de Shift Up était présent durant le State of Play afin de donner des nouvelles, et surtout son vrai nom, Stellar Blade.

Une exclu console pour la PS5

Cette bande-annonce se concentre un peu plus sur l’histoire du jeu, où l’on voit Eve et ses compagnons revenir sur Terre afin d’y rencontrer des survivants, comme Adam (forcément), dans la ville de Xion. Eve devra aider à rebâtir ce dernier bastion pour l’humanité, tout en combattant les NA:tives, même si l’on nous précise que l’on aura le choix de venir en aide ou non aux survivants.

Et bien entendu, le reste de ce trailer met l’emphase sur l’action, avec des combats de boss qui se voudront être impressionnants et démesurés.

Autre nouvelle, Stellar Blade devait initialement sortir sur plusieurs plateformes, même celles d’ancienne génération, mais il sera finalement une exclusivité PS5 console (le jeu est publié par Sony dorénavant), qui arrivera en 2023. Pas de chance pour les autres plateformes donc, mais on suppose que le titre arrivera sur PC.