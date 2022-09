Hogwarts Legacy dévoile sa quête exclusive aux consoles PlayStation

Depuis sa présentation lors d’un PlayStation Showcase, on sait que Hogwarts Legacy est très lié à PlayStation et compte bien faire l’essentiel de sa promotion chez le constructeur. Ce partenariat vise également à aboutir à des bonus en plus pour la communauté PlayStation qui souhaiterait acquérir le jeu, et on avait déjà eu vent d’une quête exclusive réservée aux machines de Sony. C’est désormais un peu plus clair grâce au dernier State of Play.

La boutique des horreurs

Les joueurs et joueuses qui achèteront Hogwarts Legacy sur PS4 et PS5 auront donc droit à une quête bonus dans le jeu, qui nous entrainera du côté de Pré-au-Lard. On y fera un tour pour visiter la Boutique hantée du village, qui est tenue par Cassandra Mason. Cette dernière cherche à vendre son établissement, mais on remarquera bien vite que sa demeure cache de nombreux secrets, parfois terrifiants.

Le but de cette quête sera à terme de vous faire devenir propriétaire de votre propre boutique. Oui, vous pourrez jouer aux petits commerçants en plus de jouer au sorcier, en vendant des tas d’objets pour récupérer un peu d’argent. Vous serez aussi récompensé par une tenue de commerçant.

Par ailleurs, si vous précommandez le jeu sur PlayStation, vous recevrez également la recette de la potion Felix Felicis, qui révèle des coffres d’équipements sur la carte.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur Nintendo Switch.