La Team Ninja dévoile Rise of the Ronin en vidéo, un RPG en monde ouvert en exclusivité sur PlayStation 5

Décidemment, la Team Ninja n’a pas l’air de chômer cette année. Après avoir travaillé sur deux épisodes de leur série phare Nioh, et suite à l’annonce de Wo Long en juin dernier qui serait à première vue un jeu d’action pure, les voici qui reviennent sur le devant de la scène lors du State of Play pour montrer un tout nouveau projet du nom de Rise of the Ronin, un RPG en monde ouvert dans le japon de la fin du 19ème siècle. Le jeu est en développement depuis 7 ans, et sera exclusif à la PlayStation 5.

Et oui, il y a une paravoile

Au programme de ce trailer, des cutscenes, une ville, quelque extraits de combats et d’exploration à cheval pour un titre qui semble être le plus ambitieux jamais sorti par les développeurs. Il y a même une paravoile cachée dans le trailer, comme un clin d’œil appuyé au dernier Nintendo Direct.

Selon les dires de la Team Ninja, Rise of the Ronin est un RPG d’action en monde ouvert axé sur le combat dans un Japon en proie à la maladie, à la guerre civile contre des dirigeants oppressifs, tandis que l’influence de l’occident s’étend. Un contexte tout trouvé pour avoir beaucoup de problèmes à régler.

Nous y incarnerons évidemment un Ronin, libre de ses choix, qui devra manier aussi bien l’épée que les armes à feux. Le studio déclare avoir voulu dépeindre les chapitres les plus sombres de l’histoire du Japon, tout en vous faisant rencontrer une galerie de personnages aux motivations distinctes, que vous pourrez choisir de rejoindre… ou de défier.

Rise of the Ronin est pour le moment prévu pour 2024, et s’annonce comme une exclusivité PS5.