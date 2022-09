Fire Emblem Engage est annoncé pour le 20 janvier 2023 sur Nintendo Switch

Les rumeurs avaient plus ou moins vendu la mèche, mais le Nintendo Direct du jour a finalement annoncé Fire Emblem Engage, le nouvel opus majeur de la série de Tactical RPG. Le titre promet d’être assez particulier avec une mécanique permettant d’appeler des héros connus du passé.

Engagez-vous

Fire Emblem Engage vous transportera dans le continent d’Elyos en proie à une menace que vous allez devoir combattre en tant que héros ou héroïne (au choix comme toujours). Pour vous aider dans votre tâche, il sera possible d’invoquer de vaillants héros issus de précédents jeux Fire Emblem comme Marth et Celica. Ce ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de nouveaux personnages inédit puisque l’on sera accompagné d’un tout nouveau groupe de héros D’après le trailer, on peut s’attendre à des graphismes un peu plus maîtrisés en combat à l’image du dernier Fire Emblem Warriors: Three Hopes même le HUB central risque encore une fois d’être assez austère visuellement d’après les quelques secondes où on peut l’observer.

Fire Emblem Engage est annoncé pour le 20 janvier 2023 exclusivement sur Nintendo Switch. Une édition collector sera également de la partie avec :