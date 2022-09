Tekken 8 s’officialise avec une nouvelle bande-annonce

Le suspense aura été de courte durée, Tekken 8 sera bien le prochain jeu de la série de combat et non pas un Tag Tournament 3 comme certaines personnes pouvaient l’espérer. Après son premier teaser, le jeu a eu droit à une vraie bande-annonce.

Tekken 8 dans la tempête

Cette nouvelle vidéo de Tekken 8 nous montre une nouvelle fois Kazuya mais cette fois-ci en action et surtout en combat contre son fils Jin. Sur le PlayStation Blog, le légendaire directeur du jeu Katsuhiro Harada nous prévient qu’il ne s’agit pas d’une simple cinématique pré-rendue mais bien des images en temps réel de la version PlayStation 5 pour bien mettre en avant la qualité graphique du jeu et ses effets.

Il va même plus loin en précisant qu’il s’agit d’un extrait du mode histoire mais qu’il s’agit d’une version de travail qui pourrait bien changer dans le produit final, notamment au niveau des dialogues ou de la caméra. Pour bien marquer la différence avec Tekken 7 mais aussi le passage à une nouvelle génération, l’équipe a refait tous les modèles 3D des personnages de zéro pour l’occasion.

Même si la communication est pour l’instant très liée à PlayStation, Harada déclarant même avoir voulu utiliser cette vidéo pour souligner la qualité du jeu sur PS5, il ne s’agira absolument pas d’une exclusivité puisque le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. En revanche, aucune fenêtre de sortie annoncée pour l’instant.

On sent un peu que Bandai Namco est partagé entre l’envie de laisser faire pour l’instant Capcom et son Street Fighter 6 pour mieux contre-attaquer derrière, et celle de mettre un peu la pression pour rappeler à tout le monde qu’il ne faut jamais oublier Tekken.

Rendez-vous donc un jour pour Tekken 8 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.